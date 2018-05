Piñera denuncia que las elecciones venezolanas no son legítimas y dice que Chile no reconocerá los resultados

"Las elecciones en Venezuela no cumplen con estándares mínimos de una verdadera democracia. Chile como la mayoría de países democráticos, no reconoce estas elecciones", ha aseverado el dirigente.

Piñera ha destacado que el proceso electoral no representa la voluntad libre de los ciudadanos y ha aseverado que no son elecciones legítimas debido a que no cuentan, en su opinión, con la transparencia necesaria.

"No son elecciones limpias y legítimas y no representan la voluntad libre y soberana del pueblo venezolano", ha afirmado en su cuenta de Twitter.

Chile se suma así a otros países como Estados Unidos y Argentina, que han asegurado que no reconocerán los resultados debido a la "ilegitimidad" de los comicios. El subsecretario de Estado norteamericano, John Sullivan, y el ministro de Exteriores argentino, Jorge Faurie, han asegurado que las presidenciales venezolanas carecen de "credibilidad".