Picardo subraya que la "soberanía conjunta" en Gibraltar es "una causa perdida"

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha subrayado que la posibilidad de una "soberanía conjunta" en el Peñón es "una causa perdida", al tiempo que ha dejado claro que su Gobierno permanecerá vigilante para que, en el marco de las negociaciones sobre el Brexit, no se registre ninguna "transgresión" a la "soberanía" gibraltareña.

"Nadie debería interpretar que nuestro voto masivo a favor de permanecer en la UE sugiera que estaríamos dispuestos a llegar a algún compromiso respecto a nuestra soberanía. Si alguna persona en España, de cualquier parte del espectro político, cree que en algún momento llegaremos a aceptar alguna concesión sobre nuestra soberanía, se equivoca por completo", ha afirmado Picardo este lunes, en su discurso con motivo de Año Nuevo.

"El concepto de la soberanía conjunta o cualquier dilución de nuestra soberanía es una causa perdida, tan extinta como el dodo. Si alguna persona piensa seriamente que podrá avanzar el concepto de la soberanía conjunta, está azotando a un caballo muerto", ha subrayado.

Picardo ha hecho hincapié en que su Gobierno "siempre" permanecerá vigilante para garantizar que no se produzca "ningún tipo de transgresión" sobre la "soberanía, jurisdicción o control" de Gibraltar en el curso de las negociaciones del Brexit.

El ministro principal del Peñón ha afirmado que los gibraltareños deben prepararse para un año que traerá "tantos retos como cualquier otro" pero con "mayores" desafíos" en el caso del proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea. "No debemos sentirnos intimidados por estos retos porque tendremos éxito a pesar de ellos, al igual que lo tuvieron las generaciones que afrontaron la evacuación, el referendo y el cierre de la frontera", ha indicado.

Picardo se mostrado "decidido" a lograr que Gibraltar tenga "más y mejores oportunidades" para la prosperidad del pueblo gibraltareño y "toda la región en el futuro". "Este es el trabajo resuelto que el equipo de Brexit que lidero junto con el viceministro principal ha conseguido, al asegurar que Gibraltar sea incluido en el Acuerdo de Retirada, si se llega a ratificar. Esta era la opción responsable. Es lo que garantizan nuestros acuerdos bilaterales con el Reino Unido", ha afirmado.

Tras señalar que su Ejecutivo ha estado preparándose para las "oportunidades" que puedan derivar del Brexit, ha hecho un llamamiento a afrontar este escenario tratando de "sacar el máximo partido a esta situación" que los gibraltareños no eligieron (su voto fue mayoritario a favor de la permanencia en la Unión Europea).

"A pesar de que muchos de nosotros desearíamos que el Brexit fuese detenido de alguna forma por un segundo referendo o una rescisión directa de la notificación del Artículo 50, en este momento debemos estar preparados para cualquier eventualidad y lo estaremos. Porque esta es la opción responsable", ha resumido.

Picardo ha admitido que la "realidad política y geográfica" implica que el proceso del Brexit "reestructurará" la relación del Peñón con España, su "vecino inmediato en la UE". "Como de costumbre, abordaremos estas negociaciones con buena fe pero con una saludable dosis de escepticismo y siempre nos mantendremos vigilantes para asegurar que no se produzca ningún tipo de transgresión sobre nuestra soberanía, jurisdicción o control sobre Gibraltar en el curso de dichas negociaciones", ha explicado.

El ministro principal de Gibraltar ha recalcado que nadie debe esperar cesiones en la soberanía del Peñón. "No deberían malgastar el aliento con tales disparates. No deberían malgastar tinta escribiendo tales disparates. Ni las amenazas ni los incentivos nos harán cambiar de idea. El Brexit no cambia nada en este respecto", ha remachado.

De cara a 2019, Picardo ha recordado que será un año de "elecciones" y que los comicios gibraltareños no se celebrarán "antes del 29 de marzo" porque los esfuerzos se deben concentrar en el proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea. "Debemos concentrar nuestras energías en atravesar el Brexit con acierto. Sería irresponsable por mi parte convocar elecciones cuando deberíamos estar preparándonos para nuestra salida (de la UE) y nunca pondré las ventajas partidistas por encima de los intereses nacionales de todo Gibraltar", ha concluido.