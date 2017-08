Mundo

http://www.teinteresa.es/mundo/Paul-Ryan-Trump-Joe-Arpaio_0_1858614124.html

Paul Ryan asegura que "no está de acuerdo" con la decisión de Trump de indultar a Joe Arpaio

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, ha asegurado que "no está de acuerdo" con la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de indultar este viernes al controvertido ex sheriff Joe Arpaio después de que este fuera condenado a seis meses de prisión por desacato al tribunal en el marco de un caso sobre discriminación racial, según ha informado el diario 'The Wall Street Journal'.