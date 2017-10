La ex primera dama Patience Jonathan denuncia una "caza de brujas" por parte de la comisión anticorrupción

Jonathan, esposa del expresidente Goodluck Jonathan, ha acusado al jefe de la Comisión sobre Crímenes Económicos y Financieros (EFCC), Ibrahim Magu, de "llevar a cabo un complot para destruir a su familia".

"La posición vengativa de Magu hacia mi familia presenta a la organización como una agencia para la venganza", ha afirmado, según ha informado el diario nigeriano 'The Guardian'.

Así, ha acusado a Magu de tener una postura sesgada y de intimidarla, afirmando que el director de la EFCC "está difundiendo mentiras y propaganda" contra ella en el marco de sus investigaciones.

"Desde hace tres años, la EFCC me ha investigado a mí y a mis familiares, incluidos hermanos y padres, así como a mis fundaciones y ONG", ha lamentado, recalcando que "por tradición, todas las primeras damas del país han tenido proyectos animalistas o de otro tipo para intentar beneficiar a los menos privilegiados".

Por ello, ha pedido a Buhari que intervenga para garantizar que las acciones de la EFCC "no son parte de un complot para acabar con su predecesor", en referencia a Goodluck Jonathan.

Fuentes del organismo citadas por la agencia estatal nigeriana de noticias, NAN, han asegurado que "no existe una caza de brujas", recordando que "no sólo es la señora Jonathan la que está siendo investigada".

"Mucha gente está respondiendo preguntas en otros lugares. Los que sean considerados culpables serán imputados ante los tribunales. Los que no tengan nada que esconder no tienen nada que temer, ya que no se actuará contra los inocentes", han remachado.

Goodluck Jonathan abandonó el poder en 2015 tras perder las elecciones frente a Buhari, convirtiéndose en el primer presidente del país en encabezar una transición democrática desde la independencia de Nigeria en 1961.