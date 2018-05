Pashinian asegura que las protestas seguirán hasta que haya "un cambio de poder" en Armenia

El líder opositor armenio, Nikol Pashinian, ha asegurado este miércoles que las protestas contra el Gobierno en Armenia continuarán hasta que haya "un cambio de poder", después de que el Parlamento rechazara la víspera nombrarle primer ministro.

"No habrá más relaciones entre las autoridades y el pueblo y la participación de los estudiantes de las escuelas garantiza que las tradiciones se mantendrán. Continuaremos con la presión hasta que haya un cambio de poder", ha afirmado Pashinian, en una entrevista concedida a Radio Liberty, según informa la agencia de noticias Arka.

"El pueblo no puede perder esta victoria y lo que está pasando en los despachos y salones ya no es importante, lo importante es lo que está pasando en las calles y no importa quién esté en el poder", ha afirmado el líder opositor, horas después de fracasar como candidato a primer ministro en la votación de la Asamblea Nacional celebrada el martes.

Pashinian ha asegurado que está preparado para cualquier escenario y que para cada uno de ellos tiene soluciones. En este sentido, ha señalado que la situación política en el país está cambiando cada día y que a partir de ahora cambiará cada hora. Tras el fracaso de la votación en la Asamblea Nacional, Pashinian ha convocado este miércoles una huelga general para expresar el rechazo al Gobierno.

El líder opositor ha hecho hincapié en que las manifestaciones contra el Ejecutivo son y seguirán siendo pacíficas y ha pedido a sus seguidores que no entren en provocaciones. "Las autoridades solo entiende la política de la fuerza bruta pero estoy convencido de su conducta es provocadora y que quieren llevar al extremo los nervios de los ciudadanos", ha indicado.

"No puede haber enfrentamientos en las calles, toda vez que el 95 por ciento de la población apoya al movimiento. Además, las cosas están completamente bajo control", ha explicado Pashinian, que ha hecho un llamamiento a sus seguidores para que no recurran a la violencia aun cuando puedan llegar a surgir grupos aislados de "provocadores".

En este sentido, ha emplazado a los manifestantes a desactivar a estos provocadores sin recurrir a la violencia y sin causarles lesiones y les ha pedido que bloqueen todas las carreteras, salvo las que conecta con Nagorno Karabaj.

El mensaje de Pashinian llega horas después de que el Parlamento rechazara su candidatura a primer ministro tras la renuncia del anterior jefe del Gobierno, el expresidente Serg Sargsian, el 23 de abril.

La candidatura de Pashinian contó con el respaldo de 45 parlamentarios y con el rechazo de 56, cuando necesitaba el apoyo de 58 diputados para salir adelante. La Asamblea Nacional tenía previsto celebrar este miércoles una sesión ordinaria pero no ha podido hacerlo por falta de quórum, al contar únicamente con la presencia de 27 parlamentarios de un total de 105. El secretario del grupo parlamentario Tsarukian, Vahe Engiajian, ha anunciado que bloqueará la celebración de la sesión.

Armenia vive sumida en una grave crisis política desde que el expresidente Serzh Sargsian anunció que se presentaría como candidato a primer ministro, un nuevo cargo nacido de la reforma constitucional de 2015 y que es el más importante del nuevo sistema político por las competencias ejecutivas que acumula.

Una semana después de ser nombrado por el Parlamento, Sargsian se vio obligado a presentar su renuncia el 23 de abril por la presión de las manifestaciones lideradas por Pashinian en el marco de lo que el líder opositor ha definido como una "revolución de terciopelo". Tras la dimisión de Sargsian, fue nombrado primer ministro interino Karen Karapetian, que en un primer momento se resistió a las exigencias de Pashinian para aceptarle como candidato a jefe del Gobierno y que se ha negado a seguir dialogando con el líder opositor.

Pashinian ha estado reclamando su nombramiento como jefe del Ejecutivo para conformar un gobierno interino que afronte los principales problemas del país y convoque un proceso de elecciones democráticas.