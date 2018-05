España participa en la reunión Partenariado Internacional contra la Impunidad en el Empleo de Armas Químicas

En la reunión de París, Castro ha intercambiado ideas en torno a cómo seguir reforzando la norma de prohibición y la labor de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y como luchar contra la impunidad por el empleo de armas químicas, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en un comunicado.

El partenariado es una plataforma que agrupa a 35 estados, y que fue lanzada a finales de enero de este año, a iniciativa de Francia, ante el alarmante aumento de casos de empleo de las armas químicas y la actual inexistencia de un mecanismo internacional de atribución de responsabilidades.

La norma de prohibición de empleo de las armas químicas, que empezó a fraguarse a comienzos del siglo XX a raíz de las masacres de la Primera Guerra Mundial y se consolido con la entrada en vigor de la Convención de Armas Químicas, "está siendo debilitada por la multiplicación de casos de empleo y la impunidad de quienes recurren a estas armas aberrantes", apunta el Ministerio.

"Ello no puede ni debe oscurecer la valiosa labor de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), reconocida en 2013 con el Premio Nobel de la Paz", destaca Exteriores.

"El Partenariado apoya el trabajo incansable, riguroso y comprometido de esta organización, uno de los pilares del régimen internacional de no proliferación", subraya. En particular se refiere a los ataques en Duma (Siria) y Salisbury (Reino Unido), que "exigen una reacción firme de la comunidad internacional". "La impunidad no es aceptable: esa es la convicción que une a los países que, en número creciente, forman parte del Partenariado Internacional", ha apostillado.