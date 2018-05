El Parlamento escocés vota en contra de dar su apoyo parlamentario a la Ley de Retirada de la UE

La propuesta ha sido respaldada por el Partido Nacionalista Escocés de la primera ministra Nicola Sturgeon, por el Partido Laborista, por Los Verdes y por el Partido Liberaldemócrata. En contra ha votado el Partido Conservador, informa la televisión pública escocesa, STV.

El rechazo escocés no tiene consecuencias efectivas no sirve en modo alguno para frenar el Brexit, pero es un precedente histórico porque sería la primera ley aprobada por el Parlamento británico en contra de la voluntad formal del Parlamento escocés.

En particular, Edimburgo critica que la norma atribuye al Gobierno de Londres competencias en áreas objeto de descentralización. El Gobierno británico "no tiene mandato alguno" para "socavar el acuerdo de traspaso de competencias" y "trata a patadas la descentralización", ha argumentado el ministro escocés para el Brexit, Michael Russell. En particular incluye competencias sobre agricultura, alimentación y bebidas, pesca y medio ambiente.