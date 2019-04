La cámara baja del Parlamento de Italia vota a favor de reconocer el genocidio armenio

Según las informaciones recogidas por el diario local 'Il Messagero', las 43 abstenciones corresponden a los representantes de Forza Italia --el partido del ex primer ministro Silvio Berlusconi-- en la cámara.

En respuesta, Fahretín Altun, portavoz de la Presidencia turca, ha criticado la decisión y ha acusado a la Cámara de Diputados de "distorsionar y politizar la historia del país".

"En lugar de atacar el pasado de los demás, debemos trabajar juntos para asegurar que la verdad prevalece sobre la ficción", ha agregado, según ha informado la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.

El genocidio armenio, cometido entre 1915 y 1918, ha sido reconocido desde 1965 por varias decenas de países y 43 estados de Estados Unidos. También ha sido reconocido por el Vaticano, el Parlamento Europeo, el Consejo Mundial de Iglesias y otras instituciones.

Turquía no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieran, pero no admite que se tratase de un genocidio, y arguye que las muertes no fueron resultado de un plan de exterminio masivo dispuesto por el Estado otomano.

En 2009 ambas partes firmaron acuerdos para establecer relaciones diplomáticas y abrir sus fronteras terrestres, en un intento de dejar atrás las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, en la que población armenia fue masacrada en masa por otomanos.

Sin embargo, el entonces presidente Serzh Sargsyan anunció en febrero de 2015 que su país se retiraba del acuerdo de paz con Turquía aprobado por el Parlamento y que suponía un histórico adelanto para acabar con las hostilidades entre ambos países vecinos.

Posteriormente, afirmó que Armenia estaba dispuesto a retomar sus relaciones con Turquía, si bien recalcó que "el reconocimiento del genocidio por parte de Ankara es el camino más corto para lograrlo".