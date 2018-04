El Parlamento de Botsuana confirma a Slumber Tsogwane como vicepresidente del país

Según las informaciones recogidas por el diario local 'The Monitor', el proceso se ha saldado con 35 votos a favor, uno en contra, cinco abstenciones y dos votos nulos. Además, once parlamentarios no han participado en la votación.

Tsogwane es parlamentario desde 1999 y fue ministro de Gobierno Local y Desarrollo Rural. Asimismo, es el presidente del Partido Democrático de Botsuana.

Masisi juró el domingo el cargo como presidente de Botsuana, recogiendo el testigo de su superior y gobernante durante una década, el general retirado Ian Khama, y con la misión de luchar contra el desempleo y reducir la dependencia del país del mercado de los diamantes.

Masisi, de 55 años, hereda un país que durante décadas ha sido proclamado como un faro de la democracia africana y una gestión económica sólida, pero se enfrenta a una enorme tarea.

"Todavía perseguimos la construcción de un país en el que el desarrollo sostenido se base en la diversificación económica", declaró Masisi a una multitud entusiasta en el Parlamento. "Una de mis principales prioridades ... será abordar el problema del desempleo, especialmente entre los jóvenes", añadió.

Botsuana, con una población de aproximadamente dos millones de personas, tiene una tasa de desempleo de alrededor del 20 por ciento, y se cree que el desempleo juvenil es mucho más alto.

Masisi asume el cargo más de un año antes de las elecciones, en virtud de la Constitución de Botsuana que restringe al presidente a cumplir dos mandatos de cinco años. Khama, hijo del primer presidente de Botswana, Seretse, también reemplazó a Festus Mogae un año antes de las elecciones de 2009.

Uno de los países más pobres del mundo en la década de 1970, Botsuana se transformó en una de las economías de más rápido crecimiento al aprovechar alrededor de 3.000 millones de dólares al año en ventas de diamantes, para convertirse en uno de los productores más grandes del mundo y obtener un estatus de ingreso medio.