El Papa pone fin a su visita a Colombia dando las gracias: "Ustedes me han hecho mucho bien"

"Queridos hermanos colombianos, muchas gracias. He conocido a tantas personas que me han tocado el corazón. Ustedes me han hecho mucho bien", ha dicho el Pontífice en un mensaje en la red social Twitter.

Tras el despegue del avión, Santos ha asegurado que le ha dado las gracias al Papa, destacando que "hoy Colombia es un mejor país después de su visita", según ha informado el diario colombiano 'El Tiempo'.

En sus declaraciones, el presidente colombiano ha recalcado que el país "será siempre tierra de acogida", haciendo además mención a la crisis política en Venezuela, que ha abordado el Papa durante su rezo del Ángelus.

Así, ha dicho que el Pontífice "tendrá en Colombia los mejores aliados para encontrar una solución a la grave crisis que afecta a los hermanos venezolanos".

Santos ha citado además algunos mensajes del Papa durante su visita, entre ellos que "todo esfuerzo de paz, sin un compromiso de reconciliación, será un fracaso", "reconciliarnos no significa desconocer las diferencias ni legitimar las injusticias", y "el odio no tiene la última palabra".

Está previsto que el Papa llegue a Roma en torno a las 12:40 horas (hora local).