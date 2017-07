El Papa dedica la moneda conmemorativa de su V aniversario a los refugiados: "Fui forastero y me recibieron"

La cita evangélica elegida, extraída del capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, reza 'Fui forastero y me acogisteis' y está grabada en la pieza en latín ('Hospes eram et collegistis me') junto con las señas de la conmemoración: 'Franciscus P.P. Anno V MMXVII', según ha informado Radio Vaticana. La frase hace referencia a la parábola de Jesús sobre los justos en el juicio final, a quienes dice "lo que hicisteis con uno de estos más pequeños, a mí me lo hicisteis".

La imagen grabada en la moneda, obra de la artista Mariangela Crisciotti, muestra a un hombre tendiendo la mano hacia otros sentados en el suelo que parecen acabar de desembarcar, con una barcaza en segundo plano en la que llegan más personas hacia la costa.

En total, se fabricará una tirada de 50 trípticos, 50 ejemplares de la moneda en oro, 1000 de plata y 1500 de bronce y cada uno llevará un certificado de garantía, numerado, con sello de la Secretaría de Estado y del Instituto Poligráfico del Estado Italiano.