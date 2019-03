El Papa llama a los católicos de Marruecos a dialogar con musulmanes sin proselitismo, integrismo o división

"El diálogo no depende de una moda, menos aún de una estrategia para que aumente el número de sus miembros", ha señalado el Pontífice. Y ha agregado: "Jesús no nos ha elegido y enviado para que seamos los más numerosos".

Un día después de haberse encontrado con un grupo de migrantes en un local de Cáritas, el Papa se ha trasladado hasta la Catedral de Rabat para encontrarse con el clero, los religiosas, las religiosas y el Consejo Ecuménico de Iglesias. En este lugar, ha pronunciado su primer discurso del día y seguidamente ha rezado la oración mariana del Ángelus.

El Papa ha arremetido de esta manera contra el proselitismo, así como contra las políticas "de integrismo y división" y las "tendencias ideológicas odiosas, que manipulan las acciones y los destinos de los hombres". En esta línea, ha exhortado al clero y a los cristianos de Marruecos a poner en práctica una "oración que no distingue, no separa, no margina, sino que se hace eco de la vida del prójimo".

"No con la violencia, el odio o la supremacía étnica, religiosa, económica, sino con la fuerza de la compasión derramada de la Cruz", ha manifestado.

Ante los pocos sacerdotes y consagrados del país africano donde el 98% de la población es musulmana, el Papa ha invitado a "suscitar transformación, estupor y compasión", mientras que ha señalado que la misión del cristiano "no está determinada por "el número o la cantidad de espacios que se ocupan".

Para el Papa, el proselitismo "lleva siempre a un callejón sin salida". "El problema no es ser pocos, sino ser insignificantes, convertirse en una sal que ya no tiene sabor de Evangelio, o en una luz que ya no ilumina --ha destacado--. Ustedes saben bien que la vida se juega en la capacidad que tengamos de ser fermento allí donde nos encontremos y con quien nos encontremos".

Asimismo, ha manifestado que el cristiano no es aquel que "se adhiere a una doctrina, a un templo o a un grupo étnico" sino "un encuentro".

En su segundo día en Marruecos, Francisco ha visitado esta mañana el centro rural de Servicios Sociales de Temara donde varias religiosas españolas llevan 40 años ayudando a población rural musulmana. El Papa concluirá su viaje a Marruecos con la celebración de la misa en el Complejo Deportivo Príncipe Moulay Abdellah. A continuación se trasladará al Aeropuerto de Rabat-Salè donde tendrá lugar la ceremonia de despedida. Francisco regresará a Roma en torno a las 21:30 horas.