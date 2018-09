Pakistán critica la "arrogancia" de India al rechazar la reanudación de las conversaciones de paz

"Estoy decepcionado por la respuesta arrogante y negativa de India a mi petición de reanudación de las conversaciones de paz. Sin embargo toda mi vida me he cruzado con hombres pequeños en grandes cargos que no tienen la perspectiva necesaria", ha publicado Khan en Twitter.

El pasado jueves Khan remitió una carta al primer ministro indio, Narendra Modi, en la que planteaba la reanudación de las conversaciones de paz y una reunión a nivel de ministros de Asuntos Exteriores aprovechando la Asamblea General de la ONU que se celebrará próximamente en Nueva York.

Horas después de conocerse la misiva, el Ministerio de Asuntos Exteriores indio confirmó a través de un portavoz, Raveesh Kumar, que el ministro de Exteriores paquistaní, Shah Mehmood Qureshi, y la india, Sushma Swaraj, se reunirían en Nueva York.

Sin embargo, el viernes, Nueva Delhi anunció la cancelación de la reunión en respuesta a la muerte de tres policías y un militar indio en la región de Cachemira en julio y por la emisión de 20 sellos que "glorifican" a los separatistas de Cachemira.

"India presenta en septiembre una cuestión ocurrida en julio como excusa para retirarse del encuentro", apuntó Qureshi en declaraciones a la prensa en relación a la emisión de los sellos. "Es inapropiado", dijo. Además, ha defendido los sellos porque denuncian las "graves y sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos en la Cachemira ocupada por India", documentadas por la ONU.