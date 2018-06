El primer ministro de Países Bajos afirma que "más y más Europa" no es la respuesta a los problemas de la UE

"Para algunos, una Unión cada vez más cercana es todavía un objetivo en sí mismo. Yo no lo creo. Unidad y una Unión más cercana no son lo mismo. No consigues la unidad simplemente haciendo más en más áreas. La consigues haciendo las cosas realmente bien en unas pocas áreas importantes", ha explicado.

Rutte ha defendido que los estados miembros deben trabajar para conseguir una "UE más perfecta" que proteja el modo de vida europeo y obtenga "resultados prácticos". "La UE necesita prometer menos y cumplir más", ha manifestado.

En esta línea, ha defendido que centrarse en las "tareas principales" impulsará la efectividad, fortaleza e identidad del bloque comunitario, así como la unidad del mismo. También ha reivindicado que el futuro de Europa debe ser "esencialmente la promesa original de Europa".

"La promesa de estados miembros soberanos trabajando juntos para ayudarse mutuamente para conseguir más prosperidad, seguridad y estabilidad", ha aseverado. "Voy a ser claro: el debate sobre el futuro de la UE no debe ser sobre más o menos Europa, sino sobre dónde la UE puede añadir valor", ha subrayado.

En este sentido, Rutte ha instado a preguntarse en qué áreas pueden los estados miembros conseguir más juntos que por separado, al tiempo que ha recordado que en un principio se eligió el mercado único y la política comercial internacional, después se sumó la unión monetaria y por último el control de las migraciones, la seguridad de las fronteras y la política climática.

"Éstas son las áreas en las que la UE necesita centrarse, porque aquí Europa puede conseguir más que la suma de sus partes. El desafío es asegurar que nos restringimos a esas áreas y que efectivamente obtenemos resultados", ha apuntado.

AUMENTAR LA AMBICIÓN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Dentro de estas medidas, el primer ministro holandés ha señalado que el objetivo actual de la UE de reducir un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 "no es suficiente" y ha abogado por elevarlo en quince puntos porcentuales.

"Estoy proponiendo una reducción del 55% de los gases de efecto invernadero para 2030. No sólo para cumplir nuestras obligaciones sino también porque una Europa competitiva es por definición una Europa sostenible", ha defendido.

Con respecto a la eurozona, Rutte ha destacado que se ha recorrido "un largo camino", pero ha advertido de que "no está suficientemente preparada para otra crisis". Sin embargo, ha asegurado que el mejor "mecanismo de estabilización" es que los países del euro controlen su deuda pública.

"La promesa básica del euro era que nos trajera mayor prosperidad, no una redistribución de la prosperidad. Las peticiones que ahora se hacen para establecer una unión de transferencias se oponen a esta promesa", ha afirmado.

"Sé que la moneda única necesita mecanismos de estabilización para momentos de crisis. Pero si los 19 países de la eurozona pusiesen en orden sus presupuestos y deudas nacionales, eso sería probablemente una estabilización suficiente", ha expresado.

En cualquier caso, ha señalado que si "después de poner la casa en orden" un país sigue sufriendo una crisis financiera y "no hay otra alternativa", el resto de socios deben ayudarle "como buenos vecinos".