El PSOE pregunta al Gobierno por la supresión del español en la Casa Blanca

El PSOE ha registrado este lunes en el Congreso dos preguntas por escrito en las que pregunta al Gobierno qué gestiones ha realizado o pretende llevar a cabo tras la decisión de la nueva administración del presidente estadounidense Donald Trump de eliminar la versión en español de la web de la Casa Blanca.

El portavoz socialista en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Ignacio Sánchez Amor también reclama al Gobierno que haga una valoración de esa medida del nuevo Gobierno de EE.UU., que también ha eliminado el resto de cuentas oficiales en español que la administración estadounidense tenía en las redes sociales.

La versión en español de la página web de la Casa Blanca desapareció de internet el pasado viernes poco después de que Donald Trump tomara posesión de su cargo.

"Sorry, the page you're looking for can't be found (Disculpa, la página que estás buscando no puede encontrarse)", es el mensaje que se encuentran ahora los internautas que intentan acceder a la página www.whitehouse.gov/espanol.

La versión en español de esa página web se abrió por primera vez en los meses posteriores a la llegada al poder del hoy expresidente Barack Obama y hasta días antes del traspaso de mando tenía un blog dedicados a temas de interés de la comunidad hispana.

La nueva Administración Trump, en la que no hay ningún latino en los puestos de responsabilidad del gabinete, ha ordenado también la clausura de otros instrumentos de comunicación en español como la cuenta @LaCasaBlanca que tenía en Twitter o su página de Facebook.