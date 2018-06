Oxfam pide a Sánchez que promueva una nueva política migratoria en la UE tras acoger al 'Aquarius'

Oxfam Intermón ha reclamado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez que promueva a nivel europeo un cambio en la política migratoria que deje de optar por externalizar la gestión del problema, al tiempo que ha confiado en que la decisión de permitir la llegada a España del barco de rescate 'Aquarius' gestionado por Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterranée con más de 600 migrantes a bordo no sea "una acción aislada".

"Celebramos la decisión de Pedro Sánchez porque responde a un imperativo humanitario" ya que existe el riesgo de que quienes viajan a bordo del 'Aquarius' pierdan la vida, pero "confiamos en que no sea una acción aislada", ha señalado a Europa Press la responsable de relaciones institucionales de la ONG, Lara Contreras.

Tras afear la actuación de Italia y Malta, que denegaron el desembarco de los migrantes en sus puertos, ha recordado que "todos los estados miembros de la UE tienen la obligación de asistir" a estas personas, algo que ha considerado que Sánchez debería recordar a los dos citados países.

Contreras ha confiado en que no se trate de una "acción aislada" por parte del nuevo Gobierno socialista, sino que se enmarque en los "compromisos electorales y el trabajo parlamentario" que ha venido realizando Pedro Sánchez.

"Quiero creer que es una línea política que tiene este Gobierno", ha señalado, incidiendo en que el nuevo jefe del Ejecutivo siempre se ha mostrado comprometido con "la solidaridad y la cooperación al desarrollo".

"Entendemos que responde a una estrategia y esperamos que la cumpla" y que "no se quede en aceptar un barco por un imperativo humanitario", ha insistido la responsable de Oxfam Intermón, ya que aunque es un acto que hay que valorar, "no soluciona el problema".

CAMBIO RADICAL EN LA POLÍTICA DEL GOBIERNO

En este sentido, ha dicho que desde Oxfam Intermón esperan ver un "cambio radical en la política del Gobierno de España, que hasta ahora ha sido no acoger, no cumplir con las cuotas de reasentamiento acordadas en la UE y apoyar una política de externalización de fronteas que ya viene de gobiernos también socialistas, no solo del PP".

"Esperamos que sea un compromiso político de calado" puesto que la migración es "uno de los principales problemas de política exterior de España y la UE y es un problema que hay que atajar", ha agregado.

Por ello, ha instado a Sánchez a que este tema sea "estrella" en su agenda de cara al próximo Consejo Europeo que se celebrará a finales de junio, en el que el presidente del Gobierno debería apostar por un "cambio en la política europea en cuanto a migración, defender vías legales y seguras como el reasentamiento, la reagrupación familiar y visados humanitarios para evitar que la gente tenga que arriesgar su vida en el mar".

Igualmente, ha añadido Contreras, debería defender un cambio en la política de externalización de fronteras apostando por que los acuerdos migratorios firmados con países como Turquía o Libia incluyan una cláusula de respecto de los Derechos Humanos.

También ha pedido a Sánchez que recuerde a sus homólogos europeos que la protección de los Derechos Humanos de los migrantes es una "responsabilidad compartida" de todos los estados miembros y no solo de los costeros a los que llegan y por tanto "deben compartirla presupuestariamente y en términos de acogida".