Outtara no descarta presentarse a la reelección a la Presidencia de Costa de Marfil en 2020

Se trata de la primera vez que el actual dirigente --que accedió al poder por primera vez en 2010-- se refiere a los comicios y a la posibilidad de presentarse a un tercer mandato.

"La nueva Constitución me permite hacer dos mandatos a partir de 2020. No tomaré la decisión final hasta entonces y tendré en cuenta la situación en Costa de Marfil. La estabilidad y la paz son primordiales, incluso por encima de mis principios", ha aseverado Outtara, que ha sugerido que sus anteriores mandatos no contarían.

Tras descartar la posibilidad de presentarse durante un largo tiempo, el dirigente ha indicado ahora que la reforma constitucional de 2016 pone "a cero el contador" de mandatos, tal y como ha informado la citada revista.

Esta interpretación de la Carta Magna, a menudo defendida por sus adeptos, ha sido ampliamente cuestionada por la oposición, así como por gran parte de la comunidad internacional.

La nueva Constitución fue aprobada en 2016 con el 93,42 por ciento de los votos y una participación del 42,41 por ciento. La anterior Carta Magna se instauró durante la dictadura militar implantada tras el golpe de Estado de 1999, pero provocó la inestabilidad de los años posteriores.

El artículo más polémico obligaba a que los candidatos presidenciales fueran naturales de Costa de Marfil, un gesto hostil a los marfileños del norte, muchos de los cuales, como Ouattara, tienen familia en las fronteras de Burkina Faso o Malí.