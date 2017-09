Organizaciones judías expresan su preocupación por el ascenso electoral de AfD en Alemania

"Es abominable que el partido AfD, un lamentable movimiento reaccionario que recuerda a lo peor del pasado de Alemania y debería ser ilegalizado, ahora tenga capacidad de impulsar en el Parlamento alemán su infame plataforma", ha afirmado el presidente del Congreso Mundial Judío (CMJ), Ronald S. Lauder, en un comunicado oficial.

Lauder ha felicitado además a la canciller, Angela Merkel, cuyo partido, la Unión Cristiano Demócrata (CDU) ha ganado las elecciones. "Me he reunido en numerosas ocasiones con la canciller Merkel a lo largo de sus doce años como gobernante y he sido testigo en primer persona de su compromiso sincero e inquebrantable con el combate del antisemitismo y la defensa del Estado de Israel. Es una amiga verdadera de Israel y del pueblo judío", ha señalado.

Lauder ha aprovechado para criticar tanto el antisemitismo de la extrema derecha como "el antisionismo, una nueva forma de antisemitismo presente en la izquierda".

También el Consejo Central de los Judíos de Alemania ha manifestado que la llegada de la AfD al Parlamento representa el mayor desafío democrático desde la fundación de la República Federal de Alemania, en 1949. "Por primera vez, un partido populista de derecha de estas dimensiones y con fuertes puntos en común con el ambiente de extrema derecha es elegido para el Bundestag", indica.

Los representantes de los judíos que residen en Alemania llamaron así a los demás partidos a no dejarse provocar por la AfD ni permitir que ésta los divida. "Espero que nuestras fuerzas democráticas revelen la verdadera cara de la AfD y pongan al descubierto sus promesas vacías, populistas", ha afirmado el presidente de la organización, Josef Schuster.