El partido de Orban pierde apoyo entre el electorado ante las elecciones parlamentarias de abril en Hungría

El apoyo del electorado húngaro al partido en el Gobierno, el Fidesz, ha caído de un 32 por ciento en enero a un 29 por ciento en febrero, pero sigue siendo el favorito para ganar los comicios del próximo 8 de abril, según una encuesta del instituto Republikon difundida este miércoles.

La formación política del primer ministro, Viktor Orban, quiere conseguir renovar su mandato por tercera vez en las próximas elecciones, para lo que está llevando a cabo una campaña fundamentada en un mensaje radical contra los inmigrantes.

La encuesta, publicada por la web 24.hu, también ha mostrado una ligera subida de un punto porcentual del partido opositor, Jobbik, que en febrero registró un apoyo del 12 por ciento.

La encuesta de Republikon no es la única que ha mostrado una ligera caída por parte de Fidesz: la de Zavech Research, por ejemplo, también ha mostrado que el partido ha registrado en febrero un pequeño descenso del apoyo entre el electorado. Sin embargo, según los sondeos de los 'think tanks' progubernamentales Nezopont y Szazadveg, no ha habido ningún cambio en el apoyo al partido en el Gobierno.

Fidesz sufrió una derrota inesperada en las elecciones parciales a alcalde del pasado domingo, cuando un candidato de la oposición ganó ampliamente al del partido de Orban.