Opositores ecuatoguineanos aseguran que Teodorín "ya no puede ser presidente" tras la condena en París

Dirigentes opositores ecuatoguineanos han subrayado este viernes que el vicepresidente de primero de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang, también conocido como 'Teodorín', "ya no puede ser presidente" del país tras haber sido condenado por un tribunal de París a una pena suspendida de tres años de prisión por corrupción.

En una rueda de prensa en el Centro Internacional de Prensa (CIP) en Madrid, los dirigentes opositores ecuatoguineanos Celestino Okenve, Severo Moto y Weja Chicampo han subrayado que 'Teodorín' ya no puede optar a suceder a su padre, el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, porque ha quedado deslegitimado por la condena impuesta a finales de octubre por un tribunal de París por corrupción y blanqueo de dinero.

"El vicepresidente ya no puede ser el sucesor del presidente", ha asegurado Weja Chicampo, que se presenta como coordinador general del Movimiento de Autodeterminación de la isla de Bioko (MAIB) y que ha subrayado que el fallo judicial de París demuestra que los "hombres del régimen" ecuatoguineano "ya no son intocables".

En línea similar, el presidente de la formación opositora Unión Popular, Celestino Okenve, ha destacado la importancia de la condena impuesta por la justicia francesa contra 'Teodorín' y ha dejado claro que ya no puede seguir aspirando a suceder a su padre en la Presidencia de Guinea Ecuatorial. "Teodorín ya no puede ser el presidente del país", ha afirmado.

El líder del Partido del Progreso, Severo Moto, ha denunciado que 'Teodorín' "ya no está capacitado para seguir" y, además, ha asegurado que el mandatario del país, de 75 años, se encuentra "desahuciado" desde que el 17 de agosto fue operado en Brasil.

Moto ha dicho que fuentes "fidedignas" le han contado que el presidente de Guinea Ecuatorial "no está muerto pero ya no está" y ha mostrado su preocupación por la incertidumbre que afronta el país al no estar preparado un proceso de transición. "Esto ya no puede ser", ha dicho, en referencia a la posibilidad de que 'Teodorín' asuma las riendas de Guinea Ecuatorial en sustitución del actual mandatario. "El plan de transición está en el aire", ha añadido.

En relación a la condena por corrupción y blanqueo de capitales impuesta a 'Teodorín' por un tribunal de París, Okende ha asegurado que la sentencia supone "una espada de Damocles" para el hijo del presidente ecuatoguineano porque si vuelve a cometer "cualquier delito" allí, las penas dejarían de estar suspendidas.

En este sentido, ha recalcado que el fallo judicial en Francia demuestra que el vicepresidente primero de Guinea Ecuatorial no goza de "inmunidad" diplomática, como había intentado demostrar el Ejecutivo de Malabo durante el proceso, y también que en el país africano la corrupción "no se persigue".

Okende y Chicampo han contado que sus respectivos partidos han participado en el proceso judicial contra 'Teodorín' en los tribunales franceses y han destacado que la sentencia impone también una multa suspendida de 30 millones de euros y la confiscación de todos los bienes que tiene en territorio francés el hijo del mandatario ecuatoguineano.

Okende ha asegurado que parlamentarios franceses están estudiando una nueva ley para garantizar que los fondos y bienes incautados a 'Teodorín' en Francia se mantengan congelados a la espera de ser transferidos a Guinea Ecuatorial "cuando llegue la democracia", para obras sociales y proyectos que beneficien a los ecuatoguineanos.

Entre los bienes incautados, según ha asegurado, figura un "hotel" que compró 'Teodorín' en París, en la Avenida Foch, y que luego el régimen intentó presentar como "Embajada" para evitar que fuera confiscado por las autoridades galas en el marco del proceso judicial.

Tanto Okende como Chicampo han dejado claro que sus partidos rechazan las elecciones municipales que está organizando el Gobierno ecuatoguineano por las irregularidades que han detectado y han abogado por que el país tenga una transición a la democracia con unas elecciones libres tras un periodo de transición con un gobierno de unidad con todos los partidos políticos salvo los que forman parte del régimen liderado por Obiang.

Preguntado sobre la persona que creen que podría suceder a Obiang, Okende y Chicampo han dicho que prefieren que no haya un sucesor que pertenezca al régimen sino el final de esta etapa y la transición a la democracia. "Quizá con tantos problemas se vea forzado" a una transición democrática, ha apostillado Moto.