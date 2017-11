Once premios Nobel de la Paz participarán este fin de semana en el Vaticano en una cumbre sobre desarme nuclear

El simposio internacional tendrá como título 'Perspectivas para un mundo libre de las armas nucleares y para un desarme integral' y estarán presentes miembros de la ONU, diplomáticos representantes de los estados --entre ellos de Rusia y Estados Unidos, Corea del Sur e Irán--, y máximos expertos en el campo del armamento.

Junto a ellos participarán representantes de las Conferencias Episcopales y de las Iglesias, a nivel ecuménico y de otras confesiones, delegaciones de docentes y estudiantes provenientes de las Universidades de los Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea.

El Prefecto de este dicasterio, el Cardenal Peter Turkson, ha explicado en un comunicado que el evento "responde a la prioridad del Papa Francisco por la paz y por el uso de los bienes del creador para el desarrollo y la justa calidad de vida para todos, individuos y pueblos, sin distinción".

Está previsto además que el Papa pronuncie un discurso ante los participantes. El director de la sala de prensa de la Santa Sede, Greg Burke, aclaró que el congreso "no es una mediación" entre los Estados Unidos y Corea del Norte, sino un "congreso de alto nivel".

"El Santo Padre trabaja con determinación en la promoción de las condiciones necesarias para un mundo sin armas nucleares, como él mismo subrayó en el mes de marzo en un mensaje dirigido a la ONU reunida para tal objetivo. Precisamente por este motivo habrá un importante congreso la semana que viene, organizado por el Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral. Pero es falso hablar de una mediación por parte de la Santa Sede", declaró Burke.

UN MUNDO SIN ARMAS NUCLEARES

Si bien, la posición del Pontífice ha sido clara. El pasado 26 de septiembre, con motivo de la Jornada Internacional de la ONU para la eliminación total de las armas nucleares, el obispo de Roma escribió en Twitter: 'Comprometámonos por un mundo sin armas nucleares, aplicando el Tratado de no proliferación para abolir estos instrumentos de muerte'. En concreto, en relación con la carrera armamentista nuclear puesta en marcha por parte de Pyongyang el Papa respondió a una pregunta de un periodista en un vuelo de regreso a Roma.

"Me viene a la mente una frase del Antiguo Testamento: el hombre es un estúpido, un testarudo que no ve. Es el único animal que cae dos veces en el mismo hoyo. La soberbia, la suficiencia y luego está el dios bolsillo. Muchas decisiones dependen del dinero. Hoy, en Cartagena, comencé visitando una parte pobre de la ciudad. Del otro lado está la parte turística, un lujo, y un lujo sin medidas morales. Pero, ¿los que están allá no se dan cuenta de esto? ¿Los analistas socio-políticos no se dan cuenta? Cuando no se quiere ver, no se ve, se mira solo hacia una parte. Y sobre Corea del Norte: de verdad no entiendo el mundo de la geopolítica, pero creo que allí hay una lucha de intereses que no logro comprender", señaló en aquella ocasión.

Por otro lado, en un mensaje publicado el pasado 23 de marzo sobre el tema de las armas nucleares, el Papa ha señalado que "la comunidad internacional está llamada a adoptar estrategias a largo plazo para promover el objetivo de la paz y de la estabilidad, y evitar enfoques miopes sobre los problemas de seguridad nacional e internacional".

Asimismo, la posición de la Santa Sede ante el desarme nuclear ha quedado evidenciada en diversas ocasiones. El arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario de la Santa Sede para las relaciones con los Estados, firmó en septiembre el Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, adoptado el 7 de julio de 2017 al final de la Conferencia de las Naciones Unidas. En esa ocasión, monseñor Gallagher ha indicado que hay que responder a las tensiones vinculadas con el programa nuclear norcoreano tratando de impulsar las negociaciones. En particular, ha subrayado que se han de superar la amenaza nuclear, la superioridad militar y la ideología del unilateralismo, que recuerdan mucho la lógica de la Guerra Fría.