Obama celebra las 'midterms': "Cuantos más estadounidenses votan, más se parecen nuestros líderes electos a EEUU"

"Quiero felicitar a todos los que participaron en nuestra democracia", ha dicho en un comunicado. "Quiero felicitar a todos los votantes del país por hacerlo en un número récord" y votar no solo por el Congreso sino también por "numerosas iniciativas que mejorarán las vidas del pueblo estadounidense, como aumentar el salario mínimo", ha enfatizado.

Según medios como CNN o 'The New York Times', en las 'midterms' del martes participaron 113 millones de estadounidenses, un 49 por ciento del electorado, lo que supera con creces los 84 millones de votos emitidos en los comicios legislativos de 2014.

Obama ha destacado que en el Congreso se la logrado "un número récord de mujeres, de veteranos de Irak y Afganistán, de candidatos de minorías y de jóvenes líderes". "Cuantos más estadounidenses votan, más se parecen nuestros líderes electos a Estados Unidos", ha valorado.

En clave demócrata, ha celebrado que los demócratas hayan conseguido "dar la vuelta a la Cámara de Representantes y a varias gobernaciones y asambleas estatales, (...) compitiendo incluso en lugares donde (el partido) no había sido competitivo desde hacía tiempo".

"En un apunte personal, Michelle y yo no podríamos estar más orgullosos de los ex alumnos de mi Administración que han recogido el testigo y han ganado. Incluso los jóvenes candidatos que no lo consiguieron han insuflado nueva energía y sangre nueva en nuestro proceso democrático y Estados Unidos será mejor por ello", ha estimado.

No obstante, se ha mostrado consciente de que el resultado electoral no ha sido tan bueno como habrían deseado los demócratas, habida cuenta de que no han podido recuperar la mayoría que perdieron en 2014 --durante su mandato-- en el Senado, que seguirá en manos republicanas.

"El cambio que necesitamos no llegará en una sola noche electoral, pero es un comienzo", ha alentado. "Confío en que seguiremos avanzando, iniciaremos el retorno a los valores que queremos en la vida pública --la honestidad, la decencia, el compromiso-- y nos alzaremos juntos como estadounidenses, no separados por nuestras diferencias", ha augurado.