Obama pide compromisos entre activistas y políticos porque no es tarde para revertir el cambio climático

En un discurso pronunciado recientemente la Cumbre de Innovación Alimentaria Global, celebrada en Milán, Obama ha asegurado que todavía "no es demasiado tarde" para actuar, aunque ha reconocido que "aunque todos los países del mundo decidan, de alguna forma, frenar sus emisiones (de gases contaminantes), los efectos del cambio climático se harán notar durante los próximos años".

Efectos, a su juicio, que condicionan la realidad contemporánea a todos los niveles. "El cambio climático está poniendo cada vez más difícil la producción de comida, y en algunos casos esto conduce a la inestabilidad política", ha explicado el ex presidente norteamericano en su discurso, recogido por 'The Guardian'.

"Y, como esto sucede en un mundo de la mayor parte de los pobres trabajan en agricultura, cada vez va ser más difícil salvar la distancia entre países desarrollados y en vías de desarrollo. El precio lo acabarán pagando las poblaciones peor equipadas para combatir esta crisis. De hecho", ha apostillado el ex presidente, "los flujos de población que llegan a Europa no solo tienen su origen en el conflicto armado, sino en la escasez de comida".

EN MANOS DE LA GENTE

Obama ha propuesto una serie de medidas específicas para combatir la escasez de alimentos, caracterizadas todas ellas por el avance humano, sin esperar a que el planeta solucione la crisis por nosotros. Entre estas medidas, destacan por ejemplo la introducción de nuevas tecnologías para mejorar la calidad de las semillas, del almacenamiento y las cosechas.

"Tecnologías móviles", ha declarado, "que permitan extraer más datos agrícolas, como imágenes por satélite, pronósticos meteorológicos o precios del mercado, para que los agricultores sepan cuándo y dónde plantar, y cómo vender sus cosechas".

Obama ha insistido en una perspectiva humanista en la lucha contra el cambio climático. "No creo que ninguna parte del mundo tenga que acabar condenada a la pobreza y a la hambruna perpetuas. Y no creo que este planeta esté condenado a que las temperaturas asciendan inevitablemente. Creo que estos problemas han sido causados por la mano del hombre, y pueden ser resueltos por el hombre", ha dicho.

POR EL COMPROMISO

En este sentido, el ex presidente estadounidense ha pedido a los activistas medioambientales que hagan gala del suficiente sentido común como para entender que no pueden conseguir todas las propuestas que quieren de los políticos, con los que es necesario alcanzar una solución de compromiso. Obama ha hablado por experiencia propia.

"El mayor error que a veces cometen los activistas -- y lo sé porque yo he sido uno -- es olvidarse de que, una vez has conseguido captar la atención de los poderosos, hay que dialogar con ellos", ha recordado.

"Por lo tanto, tienen que hacer sus deberes, que recabar hechos, y mostrarse abiertos a la posibilidad de que cedan en sus pretensiones sin esperar que van a conseguir el cien por cien de lo que quieren porque, en democracia, tus demandas van a acabar chocando contra las de otros".

Otra recomendación: "Modelar la opinión pública". "Es muy importante que los defensores del medioambiente encuentren un medio eficaz para llegar al público. Como decía Abraham Lincoln, 'Con la opinión pública no hay nada que no pueda hacer, y sin ella no hay nada que hacer'. Y eso lo he aprendido de primera mano", ha sentenciado.