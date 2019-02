La OTAN decidirá en primavera su cooperación con la fuerza kosovar tras su transformación en Ejército

España, que no ha reconocido a Kosovo, reclama que la OTAN no participe en el entrenamiento del Ejército kosovar y cuenta con el apoyo de Eslovaquia, Rumanía y Grecia, que no han reconocido tampoco a la antigua región serbia.

La mayoría de países de la OTAN, con Estados Unidos, Alemania, Reino Unido e Italia a la cabeza, defienden sin embargo seguir trabajando con la fuerza kosovar porque de esta manera la Alianza tendrá "más capacidad para influir en cómo van a transformar el Ejército" que si "no estás haciendo nada con ellos", según fuentes diplomáticas, que auguran que se buscara un modelo "híbrido".

"Estamos revisando actualmente el nivel de cooperación con la FSK tras la decisión de transformarla en un Ejército. La discusión continúa y esperamos tomar decisiones sobre el camino a seguir más adelante, esta primavera", ha avanzado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en rueda de prensa al término de la reunión de dos días de los ministros de Defensa aliados, que este jueves abordaron las operaciones.

Stoltenberg ha insistido en que tanto él como "muchos" aliados consideran que esta decisión es "inoportuna" y así se lo han trasladado a las autoridades kosovares. "Y esto sigue siendo mi opinión", ha remachado, al tiempo que ha criticado que el arancel del cien por cien impuesto por Kosovo a los productos de Serbia y Bosnia hace "más difícil" y lleva "en la dirección equivocada" el diálogo de normalización.

Eso sí, ha dejado claro que la misión de la OTAN en Kosovo "se basa en un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU" para contribuir a un entorno de seguridad y ello no cambiará. "La OTAN está firmemente comprometida con la estabilidad de los Balcanes" ha justificado.

Stoltenberg ha vuelto a señalar este jueves a Pristina que espera que el acuerdo de 2013 en virtud del cual Kosovo no puede desplegar a sus fuerzas de seguridad en el norte, de mayoría serbia, sin el consentimiento del comandante de la KFOR "continúe".

"Hemos enviado un mensaje claro a Prístina, que deben respetar los acuerdos que hemos hecho con ellos", ha subrayado.

La KFOR cuenta en la actualidad con unos 5.500 efectivos y con un batallón de reserva que puede desplegarse rápidamente en caso de deterioro sobre el terreno.Los aliados han venido aplazando toda decisión para reducir el contingente por los recurrentes picos de tensión entre serbo y albanokosovares.

La OTAN desplegó la KFOR a finales de los años 90 con más de 50.000 efectivos a raíz de la campaña aérea de 78 días para poner fin a la violencia del régimen del exlíder serbio Slobodan Milosevic contra los kosovares.

La KFOR ha contribuido a garantizar la seguridad y un entorno seguro y ha apoyado otras actividades como el desminado, la seguridad fronteriza, la lucha contra el tráfico de armas transfronterizo y la protección de las minorías. En 2008, asumió la tarea de apoyar la creación e instrucción de una nueva Fuerza de Seguridad de Kosovo y la disolución de la anterior fuerza de Protección.