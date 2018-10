Una mayoría de países de la OTAN pide esfuerzos a EEUU para no romper el pacto nuclear con Rusia

Altos funcionarios de la Administración de Donald Trump --del Departamento de Estado, el Pentágono y del Consejo de Seguridad Nacional-- han informado a los embajadores de los países de la OTAN este jueves sobre los planes que bajara Washington en relación con el pacto en una reunión que ha durado algo más de una hora.

El presidente estadounidense anunció este fin de semana que Estados Unidos se retirará del pacto debido a las violaciones repetidas del mismo por parte de Rusia, que ya ha amenazado con tomar "medidas militares" si consuma la ruptura del tratado de manera unilateral.

Una mayoría de aliados, entre ellos España y con Alemania a la cabeza, han reclamado a la Administración estadounidense un último esfuerzo para tratar de salvar el acuerdo, aunque los funcionarios estadounidenses no se han comprometido a nada concreto, según han explicado a Europa Press fuentes de la Alianza.

El Gobierno español, a través de un comunicado de Exteriores, ya expresó este lunes su "preocupación" por el anuncio del presidente Trump sobre una posible ruptura del tratado, "uno de los pilares esenciales" de la seguridad euroatlántica y apostó por el Derecho Internacional para dirimir las disputas y "sancionar eventuales incumplimientos".

"Nadie está cuestionando que Rusia está incumpliendo el Tratado, pero varios aliados están urgiendo a EEUU que intente una vez más que Rusia lo cumpla", han explicado otras fuentes diplomáticas.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunirá con su homólogo estadounidense, en París aprovechando la celebración del centenario del final de la Primera Guerra Mundial que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre, según ha anunciado el Kremlin. Está por ver si la cita permite a ambos líderes saldar un compromiso para rebajar las tensiones.

"La reunión de hoy ha sido una oportunidad para que los aliados compartan sus visiones sobre el Tratado INF y para evaluar las implicaciones del comportamiento desestabilizador de Rusia para nuestra seguridad", ha explicado la OTAN en un comunicado al término de la reunión, en el que, puntualiza, que los aliados continuarán las consultas sobre la cuestión.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, cuya organización lleva reclamando años a Rusia que cumpla el pacto, sellado entre Estados Unidos y la Unión Soviética en 1987, evitó criticar este miércoles a Washington por anunciar su retirada del tratado y dejó claro que "el problema del Tratado INF es que solo lo respeta una parte".

Los aliados han expresado, en reiteradas ocasiones, sus "preocupaciones" a Rusia por su nuevo sistema de misiles SSC8, cuyo desarrollo ha admitido Moscú sólo recientemente.

"No queremos una nueva Guerra Fría. No queremos una nueva carrera armamentística", subrayó no obstante el noruego, que descartó que los países aliados desplieguen "más armas nucleares en Europa" en respuesta al nuevo misil ruso.