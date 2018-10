La OTAN avisa a Macedonia de que "no hay alternativa" para entrar que aceptar acuerdo con Grecia

"Algunos han indicado la posibilidad de rechazar el acuerdo sobre el nombre y al mismo tiempo entrar en la OTAN. Esto no ocurrirá. Esta alternativa no existe", ha avisado Stoltenberg en rueda de prensa.Stoltenberg ha dejado claro que "la única manera de entrar en la OTAN es acordar y aplicar el acuerdo sobre el nombre". "No hay otra forma", ha zanjado.

El secretario general aliado ha admitido que la participación en el referéndum "no fue tan alta como muchos esperaban" pero ha insistido en que "una mayoría clara" de los que fueron a votar lo respaldaron, que se trataba de una consulta "consultativa" y que ahora compete decidir al Gobierno y el Parlamento los próximos pasos para aprobar "los cambios constitucionales necesarios" para aplicar el acuerdo, rechazado de una parte de la población, incluido el presidente de Macedonia, Gjorge Ivanov, el principal partido de la oposición y los nacionalistas.

Stoltenberg ha confiado en que las negociaciones de adhesión a la OTAN concluyan "para enero del año que viene". "Una vez que todos los cambios constitucionales sobre el nuevo nombre sean completados podemos firmar el protocolo de adhesión, dando a Skopje un asiento en la mesa de la OTAN a principios del año que viene", ha remachado, instando a todos los partidos políticos a aprovechar la "oportunidad histórica" actual y actuar de forma "constructiva y responsable".

El secretario de la Alianza ha defendido que la entrada en la OTAN no solo contribuye a la seguridad y estabilidad sino también a la prosperidad y ha puesto el ejemplo de Montenegro, el último país en entrar, cuya inversión extranjera se ha "duplicado" desde su adhesión.

Más del 90 por ciento de los macedonios que fueron a votar respaldaron el acuerdo, aunque la consulta se ha visto descafeinada por la baja participación en el referéndum, que se situó en el 37 por ciento, por debajo del 50 por ciento mínimo para tener validez, aunque es meramente consultativa.

El acuerdo que, entre otros compromisos, implica que el país pase a denominarse oficialmente República de Macedonia del Norte para vencer el recelo de Atenas sobre posibles reivindicaciones soberanistas sobre una región griega homónima. Atenas ha frenado desde hace años los progresos de Macedonia para entrar en la OTAN y la UE por su disputa sobre el nombre.