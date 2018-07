La ONU investiga la supuesta devolución a Libia de 108 migrantes rescatados en aguas internacionales

Varias ONG que colaboran en operaciones de rescate de migrantes en el Mediterráneo han denunciado este martes que un barco italiano ha devuelto a Libia a 108 personas localizadas en aguas internacionales, lo que ha llevado a la ONU a abrir una investigación para determinar si se ha violado el Derecho Internacional.

"Estamos recogiendo toda la información necesaria sobre el caso del remolcador italiano 'Asso Ventott', que habría devuelto a Libia a 108 personas rescatadas en el Mediterráneo", ha publicado en Twitter el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que ha recordado que Libia "no es un puerto seguro".

Organizaciones como Proactiva Open Arms y MOAS han asegurado que la embarcación italiana rescató a los migrantes el lunes y los trasladó de nuevo a las costas de Libia, desde donde habían partido. El Derecho Internacional estipula que no se puede devolver a personas localizadas en aguas internacionales a lugares donde sus vidas puedan estar en riesgo.

La Comisión Europa ha coincidido con ACNUR y ha recordado que Libia no reúne las condiciones para ser considerado un lugar de seguro para desembarcar a personas rescatadas en el Mediterráneo, después de que un barco italiano haya llevado a Trípoli a 108 migrantes.

Aunque la portavoz comunitaria, Natasha Bertaud, ha insistido en que no comentará este caso particular ya que aún no tiene todos los detalles sobre esta operación de rescate, sí ha confirmado que Bruselas está en contacto con las autoridades italianas y se ha amparado en el Derecho Internacional.

"Esta es una cuestión que compete al Derecho Internacional no al europeo y la designación de un puerto seguro de desembarco corresponde a quién esté coordinando la operación de rescate", ha explicado.

No obstante, ha recordado que la convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar recoge las condiciones para considerar a un lugar 'puerto seguro'. "Es un lugar donde las operaciones de rescate pueden llevarse a término y donde la vida de las personas rescatadas ya no corra peligro, tengan sus necesidades, como medicina, refugio y comida, cubiertas y haya posibilidad de facilitar transporte a su destino definitivo", ha citado Bertaud.

Estas condiciones no se dan en Libia, según ha afirmado la portavoz, "ya que las violaciones a los Derechos Humanos de los migrantes son regularmente denunciadas por organismos nacionales e internacionales de defensa de los Derechos Humanos".

SALVINI SE DESMARCA

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha asegurado en redes sociales que la Guardia Costera "no ha coordinado o participado en ninguna de estas operaciones, como ha declarado falsamente una ONG extranjera". Por su parte, los guardacostas han aclarado que la operación "se ha llevado a cabo en coordinación con los libios", según el diario 'La Repubblica'.

Salvini, líder de la ultraderechista Liga, también ha celebrado en Twitter la labor de la Guardia Costera de Libia, que "en la última hora ha salvado y devuelto a tierra a 611 inmigrantes". "¿Protestan las ONG y los traficantes pierden su trabajo? ¡Bien, nosotros seguimos adelante!", ha añadido.

Desde la llegada al poder del nuevo Gobierno, Italia ha cerrado sus puertos a la llegada de barcos de ONG con migrantes. En lo que va de año, 1.500 personas han perdido la vida intentando alcanzar las costas del sur de Europa, entre ellas más de 1.100 en la ruta entre Libia e Italia.