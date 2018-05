ONG informan de hasta un millar de detenidos en las protestas en Rusia contra la investidura de Putin

El grupo, que cita estimaciones recabadas por los participantes en las manifestaciones, tiene constancia de al menos 1.029 detenidos en 19 ciudades del país, y que 475 de las detenciones habían tenido lugar en Moscú.

A la cabeza de los detenidos se encuentra el líder opositor Alexei Navalni, que ha pasado a disposición policial en el centro de Moscú. "Navalni apareció en (la plaza) Pushkinskaya y fue rápidamente detenido", ha explicado el activista político Leonid Volkov. "Ha sido absolutamente ilegal", ha apostillado en relación al arresto.

Las movilizaciones están convocadas por el propio Navalni. "Si crees que él no es nuestro zar, sal a las calles de tus ciudades", planteó. "Forzaremos a las autoridades, compuestas por estafadores y ladrones, a contar con los millones de ciudadanos que no votaron por Putin", ha añadido Navalni, quien no pudo presentarse a los últimas elecciones por tener antecedentes penales.

Navalni ha sido detenido y encarcelado en innumerables ocasiones por organizar protestas similares. Este sábado las concentraciones estaban convocadas en más de 90 pueblos y ciudades, incluidos Moscú y San Petersburgo.

Putin, de 65 años, lleva en el poder, ya sea como presidente o primer ministro, desde 2000. Respaldado por la televisión estatal y el partido gobernante, y acreditado con una calificación de aprobación de alrededor del 80 por ciento, sus seguidores lo elogian como "figura padre" de la nación, que ha restaurado el orgullo nacional y expandido la influencia global de Moscú con intervenciones en Siria y Ucrania.