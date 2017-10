ONG piden a Tsipras que ponga fin a la "política de confinamiento" de refugiados en las islas griegas

Las ONG han denunciado que desde la entrada en vigor de este acuerdo, que permite deportar a Turquía a quienes lleguen ilegalmente a Grecia una vez resuelta su petición de asilo, las islas griegas de Lesbos, Samos, Leros, Quíos y Kos "se han transformado en lugares de confinamiento indefinido" para los solicitantes de asilo.

"Miles han quedado atrapados en estas islas en pésimas condiciones y carecen de un acceso adecuado y oportuno a los procedimientos de asilo y protección", han recordado. "Los que llegaron en los primeros días de la entrada en vigor del acuerdo entre la UE y Turquía llevan 19 meses atrapados", han recalcado.

Además, las recientes llegadas, ya menores aunque "incluyen un considerable número de mujeres y niños", "han puesto mayor presión sobre los ya sobrecargados puntos de recepción". De acuerdo con datos del Gobierno griego, "la situación es particularmente crítica en Lesbos y Samos, donde 8.300 personas viven en instalaciones pensadas solo para 3.000".

En Lesbos, han señalado, más de 5.400 personas "viven en tiendas hacinadas con escaso acceso a un refugio adecuado, comida, agua, saneamientos y asistencia sanitaria". "Decenas de personas, incluidos niños muy pequeños, están apiñados en tiendas en las que una tela es la única separación entre una familia y otra", han detallado.

"Las condiciones de vida son particularmente duras para las mujeres embarazadas" y algunas mujeres que viajaban solas han denunciado acoso por parte de los hombres. Otros grupos vulnerables, como las personas discapacitadas, directamente tienen casi imposible acceder a servicios básicos, han contado.

ONG como Médicos Sin Fronteras y Human Rights Watch --que firman la carta a Tsipras-- han documentado el impacto en la salud mental de refugiados e inmigrantes y han registrado casos de intentos de suicidio, autolesiones, depresión y ansiedad, entre otros.

UNA SOLUCIÓN DURADERA

"Damos la bienvenida al reciente anuncio de que 2.000 solicitantes de asilo serán trasladados desde Lesbos y Samos al continente en las próximas semanas como medida de emergencia para descongestionar y confiamos en que este compromiso se cumpla lo antes posible", han dicho.

Sin embargo, han subrayado que "no es suficiente para aliviar el actual hacinamiento de las instalaciones y no aborda debidamente los factores sistemáticos que han creado esta situación de emergencia". "Solo el fin de la limitación geográfica impuesta a los solicitantes de asilo en las islas puede proporcionar una solución duradera", han afirmado.

Las ONG se han mostrado conscientes de que la crisis de refugiados no es solo responsabilidad de Grecia, sino del conjunto de la UE. No obstante, han defendido que "la decepcionante falta de solidaridad" por parte del resto de países miembro "no es justificación para el actual estado de los solicitantes de asilo en las islas griegas".

"Ahora que nos acercamos al tercer invierno desde que comenzaron las llegadas masivas y al segundo desde la entrada en vigor del acuerdo entre la UE y Turquía, es evidente que las autoridades griegas no pueden cubrir las necesidades básicas y proteger los derechos de los solicitantes de asilo mientras permanezcan en las islas", han sentenciado.

Por ello, han urgido a Tsipras a acabar con "la actual política de confinamiento y trasladar a los solicitantes de asilo al continente para que se les pueda proporcionar un alojamiento adecuado y los servicios necesarios para atender sus necesidades, así como acceso a procedimientos de asilo eficaces".