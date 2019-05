Mundo

ONG instan al Gobierno de Uzbekistán a investigar las denuncias de torturas contra el ex fiscal general

Las autoridades uzbekas deben investigar las denuncias "creíbles" que indican que el ex fiscal general Rashitjon Kadirov y otros doce acusados han sufrido torturas bajo custodia policial, han reclamado Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), Association for Human Rights in Central Asia (AHRCA), International Partnership for Human Rights (IPHR) y Norwegian Helsinki Committee (NHC) en un comunicado conjunto.