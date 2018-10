La OLP suspende su reconocimiento del Estado de Israel "hasta que reconozca al Estado de Palestina"

El organismo ha recalcado que la decisión ha sido adoptada "ante la continuada negativa de Israel de los acuerdos firmados" y "considerando que la fase de transición ya no existe", según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA.

Así, ha decidido "poner fin a los compromisos de la OLP y la Autoridad Palestina con los acuerdos con la potencia ocupante --en referencia Israel-- y suspender el reconocimiento del Estado de Israel hasta que reconozca al Estado de Palestina en las fronteras del 4 de junio de 1967 y con Jerusalén Este como capital".

El Consejo Central de la OLP ha resaltado que, de esta manera, se pone fin a la coordinación a nivel de seguridad "en todas sus formas" y se procederá a una separación económica "debido a que la fase de transición, incluidos los Protocolos Económicos de París, ya no existe".

En este sentido, ha dicho que ha dado los poderes al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, y al comité ejecutivo de la OLP para que apliquen estas decisiones, al tiempo que ha expresado su apoyo al rechazo de Abbas al plan de paz de Estados Unidos conocido como 'el acuerdo del siglo', cuyos detalles no han trascendido.

El organismo ha manifestado que las autoridades estadounidenses se han posicionado del lado israelí y han pasado a ser "parte del problema, y no parte de la solución".

Por otra parte, ha acusado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de no aplicar su parte de los acuerdos firmados con Al Fatá para lograr la unidad palestina y ha reiterado que la relación de "calma" con Israel es responsabilidad de la OLP y no de las facciones, al tiempo que ha subrayado "el derecho (del pueblo palestino) a la resistencia por todos los medios, según el Derecho Internacional".

En enero, Abbas pidió al consejo central de la OLP que revisara los acuerdos firmados con Israel tras acusar al Gobierno israelí de "poner fin a los Acuerdos de Oslo".

"Pido al Consejo Central (de la OLP) que revise todos los acuerdos firmados entre la OLP e Israel, porque Israel ha puesto fin a estos acuerdos", dijo, subrayando que "esta decisión se toma aún sabiendo lo que significará (para los palestinos)".

Abbas manifestó que Palestina "no aceptará lo que Estados Unidos quiere imponer", describiendo la decisión de Washington de reconocer Jerusalén como capital de Israel como "la bofetada del siglo".

En este sentido, indicó que "Jerusalén es la joya de la corona y capital eterna del Estado de Palestina", confirmando que se habría ofrecido a Palestina que Abú Dis fuera la capital de su futuro Estado.

La situación se ha deteriorado desde entonces debido al traslado a Jerusalén de la Embajada estadounidense en Israel y las tensiones en la frontera con la Franja de Gaza.

Alrededor de 215 palestinos han muerto desde el inicio de las protestas en Gaza en el marco de la 'Gran Marcha del Retorno' el 30 de marzo. Del lado israelí, en julio murió un soldado tras ser alcanzado por un francotirador.

El ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, afirmó la semana pasada que "no hay más opción" que la guerra ante la situación en la Franja de Gaza, al tiempo que sostuvo que "todo lo que no sea la respuesta más dura ya no va a ayudar".

Las protestas por la 'Gran Marcha del Retorno' arrancaron para reclamar el derecho de los refugiados palestinos a regresar a las viviendas en las que residían antes de la creación del Estado de Israel en 1948.