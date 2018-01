La OLP dice que los palestinos no se dejarán "chantajear" por Trump

"Los derechos palestinos no están en venta", ha subrayado Hanan Ashrawi, miembro del comité ejecutivo de la OLP, en una declaración publicada en la cuenta de Twitter de la organización a raíz de las declaraciones de este martes de Trump.

"Al reconocer la Jerusalén ocupada como capital de Israel Donald Trump no solo violó el Derecho Internacional, sino que también destruyó sin ayuda de nadie las bases mismas de la paz y condonó la anexión ilegal de la ciudad por parte de Israel", ha subrayado la dirigente palestina.

"No nos dejaremos chantajear", ha asegurado Ashrawi, denunciando que Trump ha "saboteado" la búsqueda de paz, libertad y justicia de los palestinos y "ahora se atreve a responsabilizar a los palestinos de las consecuencias de su propias acciones irresponsables".

Trump amenazó este martes a los palestinos con congelar las ayudas si no están dispuestos a negociar la paz con los israelíes, al considerar que no muestran "ningún aprecio o respeto" por los "cientos de millones de dólares" que reciben cada año. "Pagamos a los palestinos cientos de millones de dólares cada año y no recibimos ningún aprecio o respeto", ha asegurado en su Twitter.

"Ni siquiera quieren negociar el tan esperado tratado de paz con Israel", ha criticado Trump, que precisamente se ha visto envuelto en la polémica al reconocer en diciembre Jerusalén como capital israelí, en contra del criterio de los palestinos y de la gran mayoría de la comunidad internacional, incluida la ONU.

Según Trump, Jerusalén, "la parte más dura de la negociación", está ahora "fuera de la mesa". Los palestinos, sin embargo, "ya no quieren hablar de paz, por lo que por qué deberíamos realizar ningún pago masivo en el futuro", ha añadido el mandatario norteamericano.

LA CONTRIBUCIÓN DE EEUU A LA UNRWA, EN DUDA

Trump no ha detallado las posibles consecuencias de este aviso, pero la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, sugirió poco antes que estaba en duda la contribución norteamericana con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

Haley ha reconocido ante los medios que Estados Unidos estudia recortar los fondos hasta que la Autoridad Palestina "vuelva a la mesa de negociación". Estados Unidos es actualmente el mayor donante de fondos a la UNRWA, con casi 370 millones en 2016, según los datos publicados en la web del organismo.

El reconocimiento de Jerusalén como capital israelí por parte de Estados Unidos ha acabado con cualquier expectativa de paz en Oriente Próximo, ya que su estatus se sitúa en el núcleo de la negociación para alcanzar la ansiada solución de dos estados. Los países musulmanes y la mayor parte de la comunidad internacional han criticado el paso dado por Washington.

Los palestinos reclaman Jerusalén Este como capital de un futuro Estado que debería estar construido sobre las fronteras previas a la guerra de 1967. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sostiene en cambio que la totalidad de Jerusalén es la "capital indivisible" del pueblo judío.

En diciembre, 128 de los 193 estados miembro de la ONU votaron a favor de una iniciativa que cuestiona medidas unilaterales sobre el estatus de Jerusalén. Nueve delegaciones votaron en contra, incluidas las de Estados Unidos e Israel, mientras que 35 optaron por la abstención.