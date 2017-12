La OIM denuncia un incremento de deportaciones forzadas a Afganistán en medio del caos generalizado

Los países europeos están deportando a jóvenes afganos a partes del país donde nunca han estado o que llevan décadas incluso sin visitar, según una investigación de 'The Guardian'.

Es la consecuencia de un programa de deportación acelerada que ha afectado, por ejemplo, a gente como Alí Reza Azimi, de 22 año, quien nunca había visitado Afganistán hasta que fue deportado a Kabul tras ser arrestado en Alemania el 5 de diciembre. Llegó dos días después a la capital afgana, con solo lo puesto.

"Ni siquiera me dejaron cambiarme de ropa", declaró a 'The Guardian' en un relato de su viaje, acompañado de otros 26 jóvenes deportados.

Azimi vio su solicitud de asilo rechazada y llevaba siete años en Alemania tras escapar de Irán, su país natal y donde su familia llevaba 40 años viviendo, ante los rumores de que las autoridades iraníes estaban obligando a los refugiados afganos a formar milicias chiíes.

La Organización Internacional para las Migraciones (la OIM), ha avisado de que el número de deportaciones forzadas se ha duplicado desde el año pasado: 500 en comparación con las 200 de 2016, según el director del programa nacional afgano para el retorno, reintegración y reasentamiento de la organización, Masud Ahmadi.

"Trabajamos mucho para animar a los gobiernos a que den una oportunidad a la gente a que decidan volver si así lo quieren. Es una forma de decirles 'Por favor, nada de deportaciones forzadas' por el motivo de que son insostenibles", ha explicado Ahmadi.

Por ejemplo, Husein Dad Adili, de 25 años, denunció que las autoridades suecas le obligaron a firmar una deportación falsamente voluntaria, y declaró que le habían amenazado con deportarle de todas formas.

"Me hicieron firmar. Me amenazaron y me dijeron que si no cooperaba, la Policía me arrestaría y me obligaría. Me volvió loco. ¿Qué sentido tiene en esta vida hacer el viaje que he hecho para que luego me rechacen?", lamentó.