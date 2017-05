La OEA decide mañana la fecha para la reunión de cancilleres sobre Venezuela

La Organización de Estados Americanos (OEA) se reúne mañana para fijar la fecha en la que se celebrará la reunión de cancilleres sobre la crisis de Venezuela, una iniciativa que se aprobó el pasado 26 de abril y que hizo que el Gobierno venezolano solicitara la salida del organismo.

En un comunicado, la OEA informó hoy de la celebración de un Consejo Permanente a las 10.00 hora local (14.00 GMT) para hablar sobre "los preparativos" para la reunión de cancilleres sobre Venezuela.

Un grupo amplio de países tiene previsto proponer mañana que la reunión de cancilleres se celebre en la sede del organismo en Washington el 22 de mayo.

Así lo explicó la semana pasada a un grupo de periodistas, entre ellos Efe, el embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González Díaz, y confirmaron otras fuentes diplomáticas de las delegaciones promotoras del encuentro.

En esa reunión, un grupo amplio de ministros de Exteriores de la región tratará de buscar una resolución "sustantiva" ante su "gran preocupación" por la crisis venezolana y, quizás, posibles "iniciativas" al respecto, indicaron varias fuentes diplomáticas.

La fecha y el lugar propuestos, 22 de mayo en la sede de Washington, se someterán a votación mañana en el Consejo Permanente, en el que serán necesarios al menos 18 apoyos, la mayoría absoluta de los 35 Estados miembros.

La convocatoria de una reunión de cancilleres se aprobó el 26 de abril con 19 votos a favor y provocó que, dos días después, el Gobierno de Venezuela diera el paso sin precedentes de solicitar la salida de la OEA al oponerse frontalmente a esa sesión.

La salida de Venezuela no será efectiva hasta 2019, como marca la Carta de la OEA, por lo que hasta entonces será miembro con plenos derechos y obligaciones y, por ende, el resto de países podrá seguir haciendo reuniones y pronunciándose sobre su crisis.

No obstante, el Gobierno venezolano ya ha dejado claro que no participará en ninguna actividad de la OEA y que no tendrá en cuenta nada de lo que se apruebe en el organismo.