La OEA celebrará este jueves la tercera ronda para decidir si remite el caso de Venezuela al TPI

El Panel Independiente de Expertos Internacional retomará sus funciones el próximo 16 de noviembre para escuchar el testimonio de las víctimas y "otros actores relevantes e interesados en las sesiones sobre la situación en Venezuela", según ha informado la OEA en un comunicado.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, nombró el pasado mes de julio al ex fiscal jefe del TPI Luis Moreno Ocampo para que evaluara la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en la nación caribeña y determinara si la información recopilada debe ser enviada a La Haya.

El grupo de expertos está integrado por el costarricense Manuel Ventura Robles, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el argentino Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); e Irwin Cotler, ex ministro de Justicia y ex fiscal general de Canadá.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha advertido de que el Gobierno de Nicolás Maduro podría haber cometido crímenes de lesa humanidad por la represión de las manifestaciones opositoras que se sucedieron entre abril y junio. Más de cien personas murieron y miles fueron detenidas.