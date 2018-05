La viuda del Nobel de la Paz Liu Xiaobo asegura que está dispuesta a morir bajo arresto domiciliario

"Ahora no tengo nada a lo que temer. Si no puedo irme, moriré en mi casa. Xiaobo no está y no hay nada en el mundo para mí. Es mejor morir que vivir. Utilizar la muerte para desafiar no podría ser más sencillo para mí", ha aseverado, según ha recogido el portal web China Change.

La poeta y artista de 57 años se encuentra bajo arresto domiciliario desde 2010, cuando su marido obtuvo el premio. Sin embargo, las autoridades no han presentado ningún tipo de cargo en su contra.

Desde la muerte del disidente, uno de los activistas prodemocracia más importantes del país, las autoridades chinas han continuado vigilando a Liu Xia. Xia no tiene autorización para viajar o hablar libremente con sus amigos o familiares, excepto por ciertas llamadas y visitas concertadas poco frecuentes, según sus allegados y diplomáticos occidentales que trabajan en Pekín.

Su fallecimiento tuvo lugar tras permanecer once años encarcelado por "subversión". Grupos de defensa de los Derechos Humanos han instado en numerosas ocasiones a las autoridades del país a poner en libertad a Xia, que sufre depresión y lleva años bajo supervisión.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Hua Chunying ha indicado que no tiene información sobre la situación de Xia. "Es una ciudadana china. Las autoridades abordarán la cuestión de acuerdo con la ley", ha aseverado.