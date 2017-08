NoSoyCenicienta: así se rebelan las mujeres indias contra la presión social para estar 'pronto' en casa

"Eh, son las 12 y estoy fuera de casa. #NoSoyCenicienta". Con este texto y una foto en la calle las mujeres indias se están rebelando contra las encorsetadas normas de conducta del país. El hashtag #NoSoyCenicienta (#AintNoCinderella) está recorriendo la India y cada vez son más las chicas que lo usan para clamar por su independencia y sus derechos. En una sociedad en la que el sistema de castas, pese a estar abolido, sigue dominando el ambiente y el índice de violaciones continúa subiendo, las redes sociales sirven de altavoz para la emancipación de la mujer, para decirle a todo el mundo que no somos culpables de las agresiones que sufrimos.

Varnika Kundu trabaja como DJ en una diudad al norte del país. Cuando volvía de trabajar un viernes por la noche varios hombres la rodearon e intentaron agredirla. Según cuenta la BBC, uno de estos hombres era Vikas Barala, el hijo de un importante político del partido que gobierna en India.

La joven escribió en Facebook que había sido perseguida y retenida y que "si no estoy violada y tirada en una carretera" es solamente por la "rápida actuación de la policía" que acudió a los gritos de socorro.

Este miércoles Barala fue detenido acusado de "acoso, conducir bajo los efectos del alcohol e intento de secuestro". Pero la historia no acaba ahí.

El caso podría no haber pasado a mayores, pero por la boca muere el pez y más si es un político. Tras la detención del hijo de su compañero de partido, uno de los miembros más antiguos del partido Bharatiya Janata, Ramveer Bhatti, culpó a la propia Kundu de lo que le había pasado.

"La chica no debería estar fuera de casa a las doce de la noche", declaró el político en la televisión india CNN-News18. "¿Porqué iba conduciendo tan tarde? La atmósfera no es correcta. Tenemos que cuidar de nosotros mismos", aseguró.

Pero no fueron las únicas declaraciones del alto cargo del partido en el gobierno. En una entrevista en The Times india dijo que "los padres deben cuidar de sus hijas. No las deberían dejar salir. Tienen que llegar a casa a tiempo, no estar por ahí de noche".

Un discurso clásico en países en los que la sociedad sigue presionando a las mujeres para que cumplan cánones de conducta represores, para que tengan miedo de salir a la calle sin estar acompañados de sus padres, hermanos o maridos. Pero las jóvenes indias ya no quieren seguir este camino y en ese momento estallaron las redes sociales. Instagram se llenó de mujeres que se hacían fotos por la noche y le recriminaban a Janata: "Estoy fuera porque quiero, #NoSoyCenicienta".

Una campaña que, según explican en la BBC, fue lanzada por Divya Spandana, la responsable de social media del partido de la oposición en el congreso. Una mujer que además de estar en política es una popular actriz conocida como Ramya.

Pese a que el hinduísmo no establece unas normas de vestimenta, como puede ser en el caso del Islam, las mujeres indias siguen vistiendo los tradicionales sharis de colores, algunas se tapan el pelo con una pashmina y, desde luego, ninguna enseña los hombros. Sin embargo, algunos trajes de dos piezas tradicionales también dejan al descubierto la zona del ombligo y en las ciudades más grandes es normal ver a jóvenes con vestimenta europea: vestidos sueltos, vaqueros, camisetas y tacones.

Es una muestra más de lo que han conseguido las nuevas generaciones en el país. En las fotos bajo el hashtag #NoSoYCenicienta, las mujeres indias no solo muestran que no son culpables de los crímenes machistas que se cometen contra ellas; también aparecen posando con vaqueros, con vestidos, en discotecas, de fiesta o conduciendo.

#AintNoCinderella

Day or night

Club or home

Male or female companion

Short or long dress

It's my choice.

Patriarchy, pls sit this one out. pic.twitter.com/ZS9b4VNGLD