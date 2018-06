Nkurunziza anuncia que no buscará la reelección en 2020 como presidente de Burundi

En su discurso durante la promulgación de la nueva Constitución aprobada en referéndum el pasado 17 de mayo, Nkurunziza ha anunciado "a los burundeses y al mundo entero" que su mandato "finalizará en 2020" y que no tiene intención de retractarse de ello.

Asimismo, en una crítica dirigida hacia la oposición, ha instado a no dejarse engañar por las "malas interpretaciones respecto al número de mandatos del presidente de la República de Burundi en ejercicio y a la Constitución promulgada hoy", según informa el medio local Iwacu.

"La Constitución no ha sido enmendada para el presidente Pierre Nkurunziza como le han culpado los enemigos de Burundi en los últimos días", ha sostenido el mandatario. "La Constitución ha sido modificada para el bien, la dignidad, la tranquilidad y el futuro mejor de Burundi y los burundeses", ha sostenido.

"En lo que a mí respecta, me comprometo y me dispongo (...) con todos mis conocimientos y mis esfuerzos a apoyar al nuevo presidente de la república que elijamos en 2020", ha asegurado Nkurunziza, que llegó al poder en 2005. "Me comprometo a servir a nuestro país y a velar por él hasta el fin de mis días aquí en la tierra", ha remachado.

El anuncio de Nkurunziza podría ayudar a calmar la situación en el país, inmerso en una crisis política desde que este anunció en 2015 su intención de optar a un tercer mandato, lo cuan generó una ola de violencia que aún no ha cesado.

El referéndum sobre la nueva Constitución, que sustituye a la de 2005, ha sido la culminación de un proceso que la oposición había denunciado que buscaba perpetuar a Nkurunziza en el poder. La nueva Carta Magna contempla la ampliación del mandato presidencial de cinco a siete años, además de limitar a dos los mandatos consecutivos, aunque no se prohíbe que se opte a otro de forma no consecutiva.

La nueva Constitución ponía presuntamente a cero el marcador para Nkurunziza, abriendo así la vía para que se presentara a las elecciones de 2020 y luego a las de 2027, lo que le habría permitido teóricamente seguir en el poder hasta 2034.