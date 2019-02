Netanyahu dice que los misiles de Israel "pueden llegar muy lejos" en una nueva advertencia a Irán

Durante una visita a una base naval en Haifa, el primer ministro israelí se ha mostrado "impresionado" por lo que ha visto. "Por su puesto, no podemos mostrarlo todo, pero estos misiles pueden llegar muy lejos, contra cualquier enemigo, incluidos los 'proxies' de Irán en nuestra región", ha dicho.

Así, ha manifestado que Israel actúa "de forma constante" para evitar la expansión regional de Irán y sus aliados cerca de las fronteras del país y en la región. "Hacemos lo que hay que hacer", ha remachado, según el diario local 'The Jerusalem Post'.

Las palabras de Netanyahu han llegado apenas un día después de que respondiera a la amenaza de un militar iraní con la advertencia de que si Irán ataca a Israel, no habrá más aniversarios de la Revolución Islámica iraní.

"No ignoro las amenazas del régimen iraní, pero tampoco me siento intimidado por ellas. Si este régimen comete el terrible error de intentar destruir Tel Aviv y Haifa, no lo logrará. Sin embargo, este sería el último aniversario de la revolución que celebraría. Deberían tener esto en cuenta", afirmó.

Horas antes, el 'número dos' de la Guardia Revolucionaria para Asuntos Políticos, Sardar Yadolá Javani, había manifestado que Teherán arrasaría las ciudades israelíes de Tel Aviv y Haifa en caso de que Estados Unidos lance un ataque militar contra el país.

"Con todas sus capacidades defensivas y militares, Estados Unidos no se atreve a disparar ni una sola bala contra nosotros. Estados Unidos sabe que si nos atacan, Tel Aviv y Haifa quedarán reducidos a polvo", dijo.

El 'número dos' de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, subrayó a finales de enero que la estrategia del país es "barrer al régimen sionista del mapa político", en referencia a Israel.

En este sentido, advirtió de que si Israel "inicia cualquier acción para provocar una guerra contra Irán, eso llevará definitivamente a su desaparición y la liberación de los territorios ocupados".

Salami pronunció dichas palabras en el marco del aumento de las tensiones bilaterales debido al incremento de las operaciones israelíes contra objetivos de Irán y el partido-milicia chií libanés Hezbolá en Siria.

El Ejército de Israel ha llevado a cabo decenas de bombardeos en el país árabe argumentando que actúa para evitar el establecimiento de bases iraníes en el país y el envío de armas a Hezbolá por parte de Irán.

El propio Netanyahu afirmó en diciembre que su Gobierno seguirá promoviendo actuaciones "contundentes" contra la presencia iraní en Siria, independientemente del repliegue de tropas anunciado días antes por Estados Unidos.