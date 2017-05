Netanyahu califica de "especial" la relación con Alemania tras las últimas tensiones

"La nuestra es una relación especial", ha subrayado Netanyahu tras su encuentro con Steinmeier, que está de visita de cuatro días en Israel.

"Queremos la paz con los palestinos y esperamos conseguirla con su ayuda", ha aseverado el primer ministro en comentarios recogidos por el diario hebreo 'Yedioth Aharonoth'.

La amistad entre Alemania e Israel es suficientemente fuerte para "calmar las tormentas de las dos semanas pasadas", ha defendido por otro lado el presidente alemán en una conferencia conjunta con Netanyahu en Jerusalén.

Steinmeier ha visitado este domingo el memorial del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén, al que se ha referido como "conmemoración de que nuestra generación nunca debe olvidar de donde venimos y que queremos conseguir".

Gabriel, no obstante, no ha cedido al ultimátum de Netanyahu de elegir entre reunirse con el primer ministro israelí o con los activistas como Breaking the Silence o B'Tselem que, según Netanyahu, han difamado a los soldados israelíes.

"No necesitamos nuevas reglas y no deberíamos imponer limitaciones a la hora de decidir con qué asociaciones civiles nos reunimos", ha declarado Steinmeier.