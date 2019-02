Netanyahu advierte de que no habrá más aniversarios de la Revolución Islámica si atacan a Israel

"No ignoro las amenazas del régimen iraní, pero tampoco me siento intimidado por ellas. Si este régimen comete el terrible error de intentar destruir Tel Aviv y Haifa, no lo logrará. Sin embargo, este sería el último aniversario de la revolución que celebraría. Deberían tener esto en cuenta", ha afirmado Netanyahu.

Netanyahu responde así al 'número dos' de la Guardia Revolucionaria iraní para Asuntos Políticos, Sardar Yadolá Javani. "Con todas sus capacidades defensivas y militares, Estados Unidos no se atreve a disparar ni una sola bala contra nosotros. Estados Unidos sabe que si nos atacan, Tel Aviv y Haifa quedarán reducidos a polvo", advirtió.

Cientos de miles de iraníes han salido este este lunes a las calles de las ciudades del país para celebrar el 40º aniversario de la Revolución. Algunos quemaron banderas estadounidenses e israelíes durante las marchas y concentraciones.