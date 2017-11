Nasralá insinúa que Hariri está retenido por Arabia Saudí y atribuye su dimisión a Riad

"¿Por qué no se ha permitido a Hariri volver a Líbano para anunciar su dimisión desde aquí y no desde Arabia Saudí?", se ha preguntado Nasralá en un discurso televisado. "Es evidente que la dimisión ha sido una dimisión saudí que ha sido impuesta al primer ministro Hariri", ha añadido.

En particular, Hariri ha asegurado que "Hariri ha recitado lo que escribió un saudí" y que "no es la retórica habitual de Hariri". "No vamos a comentar sobre el contenido a pesar del tono muy duro y peligroso porque creemos que este texto es un texto puramente saudí", ha argumentado.

Además, Nasralá ha pedido calma ante la posible inestabilidad. "Todos se han sorprendido por la dimisión, incluso los dirigentes del Movimiento Al Mustaqbal (de Hariri) y es evidente que ha generado una atmósfera de tensión en Líbano, especialmente ante las amenazas y análisis que la han acompañado", ha apuntado. En ese sentido, ha hecho un llamamiento a la calma y ha expresado el "apego" de Hezbolá "a la seguridad y paz civil" de Líbano.

Además, Nasralá ha restado importancia a los rumores de una intervención militar israelí en Líbano. "Israel no trabaja para Arabia Saudí. La agresión israelí depende de los cálculos israelíes (...). La dimisión de nuestro Gobierno no tiene nada que ver con los cálculos israelíes", ha argumentado.