Musharraf acusa a Zardari de ser cómplice del asesinato de Benazir Bhutto

"Asif Alí Zardari es responsable de la desaparición de la familia Bhutto. Estuvo involucrado en las muertes de Benazir y Murtaza Bhutto", ha dicho, en un vídeo publicado en su cuenta oficial en la red social Facebook.

Musharraf ha manifestado que ha decidido hablar porque "no puede tolerar" que Zardari le acusara recientemente de ser responsable del asesinato de Benazir Bhutto, en 2007, según ha recogido el diario local 'Dawn'.

"Cada vez que hay un asesinato hay que mirar primero quién es el que más gana con la muerte. En este caso, yo tenía todo que perder, ya que estaba en el poder y el asesinato (de Benazir) puso a mi Gobierno en una situación difícil", ha sostenido.

"Sólo había una persona que tenía todo por ganar con el asesinato de Benazir, y ese era Asif Alí Zardari", ha apuntado, preguntando al expresidente "por qué la investigación no estuvo activa" durante los cinco años que estuvo en el poder (2008-2013).

Así, Musharraf ha añadido que "las pruebas muestran claramente que Baitulá Mehsud y su gente --en referencia a los talibán paquistaníes-- estuvieron involucrados en el asesinato", preguntando "quién les ordenó matar a Benazir Bhutto". "No pude ser yo. El grupo me odiaba, y el sentimiento era mutuo", ha explicado.

"Es un hecho conocido que quería muerto a Mehsud, y también lo quería el Gobierno de Pakistán, después de que su grupo intentara matarme", ha recalcado, asegurando qeu "Zardari tenía una gran relación con expresidente afgano Hamid Karzai, un vínculo que pudo usar para influenciar a Mehsud y su gente".

"El cargo que presentan contra mi es que no di la seguridad adecuada a Benazir, pero eso es algo de lo que no era responsable", ha manifestado, criticando que las personas que acompañaban a la exprimera ministra en el momento de su asesinato no fueran citadas a declarar.

Asimismo, ha dicho que "lo más extraño" es que uno de ellos fuera asesinado poco después, y que el hombre responsable de ese asesinato "también fue asesinado". "¿Quién fue capaz de todo esto? Asif Alí Zardari", ha remachado.

Musharraf afirmó a principios de septiembre que regresará al país para ser juzgado en el caso por el asesinato de Benazir Bhutto, después de que la justicia le declarara prófugo.

"Volveré a Pakistán y haré frente al juicio una vez tenga el alta médica", dijo en una carta, afirmando que ha sido "incriminado falsamente" en el caso y recalcando que "no tiene nada que ver como su trágica muerte".

Días antes, un tribunal antirrorista de Rawalpindi absolvió a cinco miembros de Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP) --los talibán paquistaníes-- y declaró prófugo a Musharraf, emitiendo una orden de captura en su contra y otra para embargar todos sus activos y bienes en Pakistán.

Asimismo, sentenció a 17 años de cárcel a Saud Aziz, exjefe de la Policía de Rawalpindi cuando tuvo lugar el atentado que acabó con la vida de Bhutto, y Jurram Shahzad, exjefe policial en la cercana localidad de Rawal.

Un equipo de investigación conjunta dirigió la sospechas contra Musharraf, argumentando que no proporcionó la protección adecuada a la ex primera ministra a pesar de las numerosas peticiones de ella en este sentido.

El fallo puso fin a un proceso judicial que se ha demorado una década. A lo largo de estos años, el juez ha cambiado ocho veces y han declarado 68 testigos. En 2013, el fiscal del caso murió asesinado en un ataque de hombres armados.