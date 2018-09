El Museo Nacional de Brasil carecía del certificado de seguridad

El Cuerpo de Bomberos Militar ha confirmado en un comunicado que el museo carecía del visto bueno de este organismo, responsable de vigilar que los inmuebles respetan la legislación relativa a seguridad e incendios. Dicho examen analiza, por ejemplo, si hay medidas suficientes de prevención para evitar que se propaguen fuegos como el del domingo.

La subdirectora del Museo Nacional, Cristiana Serejo, ha reconocido a la Agencia Brasil que no sabe si la instalación contaba o no con el certificado al que aluden los Bomberos. "No tenemos ningún papel, todo se ha quemado", ha afirmado Serejo, en alusión a la total destrucción de un edificio que albergana 20.000 piezas históricas de incalculable valor.

No obstante, la subdirectora sí ha defendido que el Museo Nacional recibía visitas periódicos del Cuerpo de Bomberos y que ella misma presenció alguna de estos reconocimientos. Serejo ha descartado que existiese una dejadez por parte de los responsables y ha afirmado que se había preparado un proyecto para prevenir incendios.