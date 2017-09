Mueren siete alumnas por un incendio en un internado femenino de Nairobi

Siete alumnas han muerto y otras diez han resultado heridas, dos de las cuales están graves, debido a un incendio que se ha desatado en la madrugada del sábado en un internado femenino de Nairobi, según ha informado el ministro de Educación de Kenia, Fred Matiangi.



Una alumna ha contado que el fuego comenzó en torno a las 1.30 (hora local). Hubo muchos gritos y una estampida para tratar de salir, ha relatado al diario local 'The Standard'. "Había mucho humo y me desmayé. Rápidamente volví en mí y me di cuenta de que mi ropa había empezado a arder. La apagué y escapé", ha añadido.

El colegio estaba cerrado desde hacía dos semanas pero todavía había algunas estudiantes que estaban preparando los exámenes para obtener el certificado de educación secundaria. Las autoridades ya han abierto una investigación para determinar el origen de las llamas.

El presidente, Uhuru Kenyatta, ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas. "Las jóvenes afectadas por esta tragedia eran lo mejor de nosotros. Diligentes, comprometidas con el estudio y preparadas para marcar la diferencia en la vida del país que amaban", ha dicho.

El líder opositor, Raila Odinga, también ha lanzado su mensaje: "Estoy muy triste por esta tragedia". Además, ha reclamado "respuestas". "Esperamos que el Gobierno investigue rápidamente y comparta sus averiguaciones con el público", ha incidido.