Mueren seis exmiembros de las FARC a manos de un grupo armado en Nariño

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) ha alertado este miércoles de que un grupo de hombres armados mató el domingo a seis miembros de la antigua guerrilla colombiana en San José de Tapaje, en la provincia de Nariño, en el sur del país.

"Expresamos nuestra solidaridad a las familias de nuestros seis compañeros, que han sido asesinados cobardemente a sangre fría", ha indicado en un comunicado la FARC, que han condenado el "infame" ataque y ha manifestado su temor ante el incremento de la violencia contra exguerrilleros.

Según la antigua guerrilla, los grupos establecidos en la zona en la que se produjo el ataque no tienen ideología alguna y sólo buscan enriquecerse haciendo uso de la violencia.

"Disidentes" del proceso de paz

"Dejamos claro que a estas bandas no se les puede llamar disidencias, como alegremente pretenden denominarlos los medios tradicionales de comunicación. Si fuese así estarían planteando una lucha ideológica y de cambio social equivocada o no, pero lo que hacen es arremeter con violencia desenfrenada, no contra un estado o gobierno, sino literalmente contra sus propios hermanos de raza y de sangre, buscando alcanzar poder local para obtener beneficios económicos particulares", ha aseverado.

Las FARC, que lanzaron su partido político el 1 de septiembre en el marco del acuerdo de paz con el Gobierno, han asegurado que "la alerta de que esto se estaba fraguando" ya se había elevado ante "la composición tripartita del mecanismo de monitoreo y verificación --donde tenía asiento representación del Gobierno--".

El documento insta a no "pasar desaparecida la masacre", que supone "una tragedia largamente anunciada" y exige al Gobierno colombiano "no sólo la acción oportuna sino la presencia del Estado con inversión para el verdadero desarrollo social que garantice el mejor vivir de los colombianos en estas olvidadas zonas del país".

Según ha manifestado la FARC, "la mejor medicina es la que previene". "La desidia oficial puede dar al traste con el propósito de paz de las mayorías de este país. No queremos ni pensar en ello", han añadido.

Los exguerrilleros han expresado en reiteradas ocasiones su temor a ser objetivo de bandas criminales y grupos paramilitares de extrema derecha.