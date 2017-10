El equipo de Mueller se reunió en verano con el autor del dossier sobre Trump y la injerencia rusa

Steele, ex miembro del MI6, habría ayudado a los investigadores del equipo de Mueller a determinar si se produjeron contactos entre personas asociadas al dirigente estadounidense y altos cargos rusos durante la campaña electoral, según ha informado la cadena CNN.

El ahora ex director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos James Clapper señaló en enero que la comunidad de Inteligencia no había emitido juicio alguno "sobre si la información que recogía el dossier de Steele era verídica o no".

Las agencias de Inteligencia, especialmente la CIA, no pusieron en conocimiento de la opinión pública la existencia de tal documento cuando informaron sobre una posible injerencia rusa en enero. No obstante, Trump ha insistido en que el dossier es "pura ficción" y que no cuenta con credibilidad alguna.

A principios de este año, CNN informó de que los investigadores habían corroborado varios aspectos del documento, especialmente el hecho de que se produjeran reuniones con presencia extranjera en las fechas señaladas.

El senador republicano Richard Burr, presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, ha lamentado el rechazo de Steele a reunirse con la comisión.

"El comité no puede realmente decidir la credibilidad del dossier sin entender cosas como quién pago por él y qué fuentes se utilizaron", ha aseverado. "Estamos investigando una red rusa muy extensa en el marco de las elecciones estadounidenses", ha añadido.