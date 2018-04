El líder del Movimiento Cinco Estrellas pide nuevas elecciones tras no cerrar un pacto para formar gobierno

El líder del Movimiento Cinco Estrellas, Luigi di Maio, ha reclamado este lunes la convocatoria de elecciones parlamentarias tras no haber conseguido alcanzar un acuerdo para formar gobierno después de los comicios del 4 de marzo, en los que su formación fue la fuerza más votada.

"En este punto, para mí no hay otra solución, hay que volver a elecciones lo antes posible", ha asegurado el líder del Movimiento Cinco Estrellas, en un mensaje publicado en su perfil de la red social Facebook.

Tras señalar que la decisión de convocar elecciones corresponde "obviamente" al presidente de Italia, Sergio Mattarella, Di Maio ha dicho que los mismos partidos que hablan de incorporar una segunda vuelta en la ley electoral tienen ahora la oportunidad de celebrarla con esta nueva convocatoria a las urnas.

"Le pido a Salvini", ha dicho, en referencia al líder de la Liga, Matteo Salvini, "vamos juntos a pedir que vayamos a votar y hagamos finalmente esta segunda vuelta en junio "visto que los partidos tienen miedo del cambio". "Ahora hagamos elegir a los ciudadanos entre revolución y restauración", ha asegurado Di Maio, que ha cargado en su mensaje tanto contra la Liga como contra el Partido Democrático (PD) por no haber aceptado un acuerdo para un nuevo ejecutivo "del cambio".

Di Maio ha hecho hincapié en que su partido "se ha empeñado" en la tarea de lograr un acuerdo de gobierno pero ha subrayado las dificultades derivadas de una ley electoral "absurda" impulsada por el PD y el centro derecha y que permite a "fuerzas que pierden las elecciones como Forza Italia" que reivindiquen "una pseudovictoria en nombre de una coalición".

"Hemos intentado hacer un gobierno de cambio sobre la base de un contrato que abordase los temas prioritarios para los italianos. Nunca he pensado que sería fácil pero nunca habría imaginado que sería imposible", ha asegurado.

En su opinión, "es vergonzosa la manera en la que todos los partidos están pensando cada uno en sus propios horizontes y sus intereses de parte. "No han venido ni siquiera a la mesa para dialogar sobre los temas. Solo han pensado en sus sillones", ha afirmado.

Di Maio ha cargado contra el líder de la Liga, Matteo Salvini, por haber preferido defender los intereses de Silvio Berlusconi, al que ha definido como "un condenado que no puede ser candidato", frente a los de los italianos.

A continuación, ha cargado contra el ex líder del PD y ex primer ministro Matteo Renzi, al que ha situado como el responsable del fracaso de las negociaciones entre ambos partidos para llegar a un acuerdo de gobierno. "Me ha atacado a mí y al Movimiento Cinco Estrellas, cerrando cualquier hipótesis de contrato y defendiendo una vez más a su Gobierno", ha dicho.

Di Maio ha asegurado que tanto la Liga como el PD "se resisten a la oportunidad del cambio" porque prefieren mantener "sus sucios intereses", mientras que el Movimiento Cinco Estrellas apuesta por el cambio porque va más allá de las etiquetas ideológicas y defiende las ideas distinguiéndolas únicamente entre "buenas o malas".

"En este punto, para mí no hay otra solución, hay que volver a elecciones lo antes posible", ha concluido, antes de dejar claro que los partidos deben dar paso a una cita con las urnas en la que sean los italianos los que se inclinen por "revolución" o "restauración".