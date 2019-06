El Mossad dio información para frustrar atentados de Hezbolá en Reino Unido

Este lunes fuentes israelíes han confirmado esta colaboración en 2015 al hilo de una noticia publicada este domingo por 'The Sunday Telegraph' que sostiene que Hezbolá contaba con una red durmiente para perpetrar futuros atentados que almacenaba grandes cantidades de productos químicos que podrían servir para la fabricación de explosivos.

La información proporcionada por el Mossad permitió varios registros en el norte de Londres y la localización de miles de bolsas de hielo con nitrato de amonio potencialmente explosivo. Sin embargo, no se presentaron cargos contra el único individuo detenido, un hombre de 30 años supuestamente vinculado a Hezbolá.

Según 'The Telegraph', el incidente no se hizo público para no dañar el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC), el acuerdo nuclear que había sido firmado recientemente. Irán está considerado el principal aliado de Hezoblá.

La trama estaba preparada para facilitar la ejecución de atentados con explosivos en países extranjeros de forma similar a las organizaciones desarticuladas en esa etapa en ciudades como Nueva York y países como Tailandia o Chipre. Sin embargo, según el 'Telegraph', los preparativos estaban en una fase muy temprana y ni siquiera había un objetivo designado para los atentados.