Moreno dice que la actuación de Correa durante el 30-S podría considerarse un delito de lesa humanidad

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha considerado este martes que la actuación de su predecesor inmediato, Rafael Correa, durante la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010 podría considerarse un delito de lesa humanidad.

En una entrevista de 90 minutos de duración que ha concedido a la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), el inquilino del Palacio de Carondelet ha considerado que "armaron el 30-S", definido entonces por el Gobierno de Correa como una tentativa de golpe de Estado.

Correa acudió ese día a una manifestación de policías descontentos con el Gobierno para intentar dialogar con ellos, pero éstos optaron por retenerlo durante horas en un hospital cercano de donde finalmente fue liberado en un operativo militar si sufrir daños.

"Realmente lo único que era es un reclamo policial, es decir, (Correa) no tenía que haberse ido a meter allí si tenía algo de prudencia, si tenía algo de cerebro", ha dicho Moreno, recordando que además en ese momento Correa tenía "una rodilla averiada" por "patear a un paracaidista".

Moreno ha considerado que el comportamiento de Correa podría constituir un delito de lesa humanidad porque para huir de los policías que se estaban manifestando se refugió en un hospital, trasladando así los disturbios al centro médico. "Podía haberse ido a su casa o al Palacio Presidencial", ha comentado.

También ha revelado cómo se convirtió en candidato presidencial. Moreno, que fue vicepresidente de Correa durante la mayor parte de los diez años que duró su Gobierno, ha contado que el entonces mandatario acudió a Ginebra, donde en ese momento trabajaba para Naciones Unidas, para "rogar" que se postulara para su sucesión.

"Entonces, en ese momento le digo: '¿tú vas a intervenir?'", ha relatado. "No, yo le debo a mi familia tanto tiempo que la he abandonado", contestó Correa, según la versión de Moreno. "Casi me lleva a las lágrimas y lastimosamente no lo cumplió", ha apuntado.

"UN CADÁVER"

La relación de Moreno y Correa se enturbió cuando el nuevo presidente comenzó a investigar la supuesta corrupción de la anterior administración. A este respecto, ha confesado que mientras el Gobierno estaba en ejercicio había sospechas pero "no había ninguna investigación porque la Justicia estaba dopada". Después, "cuando se acerca un señor ministro a decirme que ha encontrado actos de corrupción, le dije ponte a la fila", ha señalado.

Desde entonces, se reconocen como rivales políticos. Moreno ha achacado los ataques de Correa, que vive en Bélgica, país natal de su mujer, a que no se han producido "los resultado negativos" de la economía ecuatoriana que esperaba que provocaran "la debacle del Gobierno".

"Aquel autoexiliado, prófugo de la Justicia que se encuentra militando perversamente en un ático, un día me renuncia, otro día me mata", le ha reprochado. Además ha denunciado que para Correa, ya no es solamente "un cadáver político, sino físico", porque dice que se encuentra "mal de salud". "Espero que ustedes puedan detectar la enfermedad que tengo porque yo me siento bastante bien", ha espetado Moreno.

EMPRESA 'OFFSHORE'

Por otro lado, ha contestado a las informaciones según las cuales familiares de Moreno habrían creado una empresa con sede en Panamá --Ina Investment Corporation-- a través de la cual se habría comprado una casa en España, según informa la prensa ecuatoriana.

"Yo jamás me enteré que se había formado esa empresa 'offshore'", ha dicho. "Mi hermano hace la empresa 'offshore' a pedido de quien le debía dinero para poder pagarle el dinero en Panamá y que él pueda traer el dinero de a poco al Ecuador. ¿Algo prohibido? Nada, absolutamente nada", ha explicado.

Moreno, que ha asegurado que "cuando le terminaron de pagar el dinero él pidió que se le saque de la empresa" por lo que su hermano ya no forma parte de la misma, ha planteado además a los ecuatorianos que sería una "barbaridad" que le pusiera el nombre de sus tres hijas --que coincide con las siglas de la empresa-- a una sociedad en un paraíso fiscal.